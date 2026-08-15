„Aici e România!” David Popovici, mesajul viral de la miezul nopții după ce a scris istorie la Paris

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David Popovici a cucerit aurul în finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene de Nataţie. Campionul român s-a impus fără emoții și a stabilit un record fabulos, după ce își trecuse în palmares și aurul la 100 de metri liber. La miezul nopții, tânărul înotător a postat pe contul personal un mesaj viral.

Mesajul viral al lui David Popovici la miezul nopții

După aurul adjudecat la 100 de metri liber, David Popovici a „repetat” performanța și în proba de 200 de metri liber. Cea de-a doua cursă decisivă , înregistrând un timp final de 1.44.15. Podiumul de la cea de-a doua întrecere a fost completat de lituanianul Tomas Navikonis (1.44.55) și de britanicul James Guy (1.44.87). David Popovici , cucerind aurul atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber, la trei ediții consecutive de Campionat European.

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La miezul nopții, pe contul personal, el a postat un mesaj de mare impact. „Ici c’est Roumanie!” (n.r. – Aici e România!) a fost textul atașat de înotătorul român la videoclipul cu cursa de 200 de metri liber în care și-a spulberat adversarii, folosind la locație Paris, capitala Franței. În mai puțin de o oră de la postarea respectivă, sportivul nostru avea peste 2.200 de aprecieri și aproape 200 de comentarii.

Când îl vom vedea din nou pe David Popovici concurând pentru medalii

Efortul uriaș depus de David Popovici la Europenele de la Paris, unde a câștigat două medalii de aur, îi va aduce acum o bine meritată pauză. El ar urma astfel să stea pe bară aproximativ două luni, și, deși se va întoarce la antrenamente, va rata următoarea competiție majoră: Campionatele Mondiale în bazin scurt. Turneul va avea loc la începutul lunii decembrie în China.

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În aceste condiții, următoarea mare întrecere unde David Popovici poate reveni și străluci din nou sunt Campionatele Mondiale de la Budapesta, organizate în perioada 26 iunie – 18 iulie anul viitor. Pentru fiecare dintre medaliile cucerite acum la Paris, campionul român poate încasa 35.000 de euro, iar suma totală pe care acesta ar putea să o câștige în urma prestației generale este de 70.000 de euro.