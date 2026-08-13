Sport

David Popovici, misiune îndeplinită! A revenit în bazin după aurul european şi şi-a spulberat adversarii. Fotoreportaj

David Popovici a revenit în bazin după aurul la 100 de metri liber. Fanatik vă prezintă un fotoreportaj de excepţie de la seriile şi semifinalele probei de 200 de metri liber, pe care românul le-a dominat.
Marian Popovici
14.08.2026 | 00:45
David Popovici misiune indeplinita A revenit in bazin dupa aurul european si sia spulberat adversarii Fotoreportaj
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici, misiune îndeplinită! A revenit în bazin după aurul european şi şi-a spulberat adversarii. Sursa foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici a câştigat aurul la 100 de metri liber şi câteva ore mai târziu a intrat din nou în bazinul de la Paris Aquatics Centre, pentru seriile de la 200 de metri liber, proba la care este campion european, mondial şi olimpic en-titre.

David Popovici, o nouă zi perfectă la Paris! Fotoreportaj

Chiar dacă după ceremonia de la 100 de metri liber a avut programul dat peste cap, Popovici şi-a respectat blazonul şi şi-a îndeplinit obiectivul în seriile şi semifinalele de la 200 de metri liber. FANATIK vă prezintă, într-un fotoreportaj de excepţie, ziua lui David Popovici la Paris, cu primele curse de 200 de metri liber.

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David Popovici a intrat relaxat în bazin, înaintea seriilor de la 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici a intrat relaxat în bazin, înaintea seriilor de la 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

A dormit puţin după cursa nebună de la 100 de metri liber, iar la ora 09:59, David Popovici intra în bazin în ultima serie la 200 de metri liber. Nu a forţat deloc, şi-a câştigat seria şi a mers în semifinale cu al patrulea timp. O cursă ţinută sub control, fără să se epuizeze prea mult, mai ales după efortul din ajun.

David Popovici, la intrarea în bazin. Sursa foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici, la intrarea în bazin. Sursa foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

Relaxat, David Popovici a salutat publicul, apoi a gestionat foarte bine cursa, iar în momentul în care adversarii se apropiau, apăsa puţin pedala de acceleraţie, astfel încât să termine pe primul loc. O sesiune de control, în care a luat pulsul probei şi a mers în semifinale fără să forţeze.

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David Popovici nu a forţat în seriile pentru proba de 200 de metri liber. Sursa foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici nu a forţat în seriile pentru proba de 200 de metri liber. Sursa foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

A dominat autoritar semifinala din sesiunea de seară!

Sesiunea de seară a fost sold-out, iar David Popovici a înotat în prima semifinală pe culoarul 5. Popovici a încurcat culoarele înainte de semifinală şi s-a pus pe culoarul 4, pe care era obişnuit. I-a luat puţin să se aşeze la locul potrivit, aşa cum a povestit amuzat ulterior, dar imediat ce a făcut-o a plecat glonţ în cursă.

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Plecarea furibundă a lui David Popovici în a prima semifinală la 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Plecarea furibundă a lui David Popovici în a prima semifinală la 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

David Popovici a condus pe fiecare lungime de bazin. Din nou, fără să forţeze, campionul român a controlat cursa, iar adversarii nu l-au pus niciodată în dificultate. Finalul a fost unul lejer, iar timpul de 1:44,56 a fost cel mai bun din ambele semifinale.

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David Popovici, cursă perfectă în semifinale la 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici, cursă perfectă în semifinale la 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

Familia lui David Popovici, bucurie maximă după victoria românului

Asta înseamnă că David Popovici va reveni în finală pe culoarul său preferat, 4. Ultimul act va avea loc vineri, de la ora 19:36, ora României, şi va putea fi urmărit pe TVR 1 şi TVR Sport.

David Popovici, cu ritualul pe care îl face înaintea startului de cursă. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici, cu ritualul pe care îl face înaintea startului de cursă. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

Ca la fiecare cursă, David Popovici a avut alături toată familia. Părinţii săi, alături de iubita Taisia, au trăit cu sufletul la gură semifinala şi s-au bucurat în picioare după victoria clară a înotătorului român.

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Taisia, iubita lui David Popovici. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Taisia, iubita lui David Popovici. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

David Popovici luptă pentru a doua medalie de aur de la Campionatele Europene, iar după semifinale a declarat că îşi doreşte să stabilească cel mai bun timp al sezonului în proba de 200 de metri liber. Recordul mondial în această probă este unul dintre cele mai vechi rămase. Germanul Paul Biedermann a înotat în 1:42:00 la Campionatele Mondiale de la Roma, din 2009.

David Popovici, bucuros după cursele reuşite la 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici, bucuros după cursele reuşite la 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
  • 1:44:56 este timpul cu care David Popovici s-a calificat în finală la 200 de metri liber
  • 2 medalii de aur la Campionatele Europene are David Popovici la 200 de metri liber
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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