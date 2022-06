David Popovici, modest după ce a devenit dublu campion mondial: „Sunt un tip banal care e în stare să facă lucruri extraordinare!”

Puștiul de doar 17 ani al României se consideră un tip banal, care este însă în stare să facă lucruri extraordinare și să inspire lumea.

David Popovici, modest după ce a devenit dublu campion mondial

plin de modestie după ce a devenit dublu campion mondial la Budapesta, însă cuvintele rostite de el au arătat o determinare de fier și o maturitate ieșită din comun pentru un puști de 17 ani:

„Ce pot să spun e că lumea m-a urmărit, mă bucur că s-a reușit să se difuzeze la televizor competiția și sper că am reușit milioane de români să se bucure. Urmează o pauză, urmează să reflectăm asupra a ceea ce s-a întâmplat aici.

Nu a fost un concurs la care ne-am pregătit extraordinar de tare, ceea ce mă face să fiu mult mai optimist, nu pot nici să spun că nu am fost într-o formă sportivă bună, eram într-o formă foarte bună și nu știam. îmi place să mă surprind.

Înotul este un sport foarte sănătos, la fel și fotbalul, susțin orice fel de sport, sportul e cel mai bun ambasador. Îmi place să fiu poreclit racheta din România, mă flatează”.

FANATIK, în care a vorbit despre dorințele sale pe plan profesional și personal.

„Sunt un tip banal care e în stare să facă lucruri extraordinare!”

și speră că toată lumea s-a bucurat pentru succesul unui „tip banal care înoată repede”, așa cum s-a caracterizat el:

„Sunt un puști care înoată repede, un tip banal care e în stare să inspire lumea și să facă lucruri extraordinare. Sper că v-ați bucurat pentru mine, cum m-am bucurat eu astăzi”, a mai spus David Popovici, la TVR1.

„Nu mă așteptam să câștig, dar am fost pozitiv pe tot parcursul. Am vrut să văd ce pot să fac mai bine, e doar începutul, mai am un drum lung înainte.

Vă iubesc pe toți și mulțumesc pentru că v-ați uitat!”, a spus David Popovici imediat după ce a terminat cursa de 100 de metri.