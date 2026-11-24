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Prezent la Gala Burselor DAR, David Popovici (22 de ani) l-a întâlnit pe unul dintre cei mai mari și, totodată, unul dintre cei mai tineri fani ai săi. Venit tocmai din Brașov pentru a-l vedea pe idolul său, puștiul a fost încremenit de emoții și nu a putut scoate niciun cuvânt în fața lui David, care a făcut poze cu el și i-a strâns mâna.

David Popovici, moment emoționant la Gala Burselor DAR

David Popovici este o adevărată inspirație pentru tânăra generație, iar performanțele sale excepționale aduc tot mai mulți copii la înot. Chiar dacă nu este un sport care atrage atât de mult precum fotbalul sau tenisul, David a transformat înotul într-un sport foarte popular în zilele noastre.

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talentatul înotător a avut o întâlnire specială cu unul dintre cei mai tineri fani ai săi, venit special la București tocmai din centrul țării pentru a-și vedea favoritul. Așa cum ne-a obișnuit, David a stat de vorbă preț de câteva minute cu micuțul său susținător, care nu a reușit să reproducă prea multe cuvinte, fiind acaparat complet de emoție. Cei doi și-au strâns mâna, după care David Popovici i-a oferit puștiului un autograf pe tricou și au făcut câteva fotografii.

David Popovici a avut un an senzațional

În anul 2026, David Popovici a participat la trei competiții. În aprilie, el a luat startul la probele de 50, 100 și 200 de metri liber de la Campionatele Naționale de la Otopeni, câștigând aurul în toate cele trei probe. Apoi, în luna iunie, pentru David a urmat competiția de la Roma. În cadrul Trofeului Sette Colli, David a stabilit recordul competiției la 100 m liber, cu un timp de 47.26 secunde. El a obținut primul loc și la proba de 200 de metri, în timp ce la 50 de metri a ieșit al doilea, însă a obținut un record național, cu timpul 21,82 secunde.

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Cel mai important moment din an a avut loc în luna august, la Campionatele Europene de la Paris, iar David Popovici a devenit primul înotător din lume care a obținut „dubla de aur” la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene. În proba „regină”, cu doar 16 sutimi de secundă sub recordul mondial deținut de Pan Zhanle, La 200 de metri liber el a câștigat aurul cu timpul 1:44,15.

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