David Popovici nu a știut că Pan Zhanle nu s-a calificat în finală la 100 metri liber! Mesaj direct pentru Alexy: „O să dau răspunsul clar mâine”

David Popovici, prima reacție după calificarea în finala mondială la 100 m liber: „Sper să fie cea mai rapidă din istorie”

Joi, 31 iulie, David Popovici se va lupta pentru a doua medalie la Campionatele Mondiale din Singapore, în proba de 100 m liber. Finala va avea loc mâine, de la ora 14:31. Sportivul de la CS Dinamo a terminat al doilea în semifinala de azi, cu timpul de 46,84.

„Da, mi-a zis-o acum antrenorul meu că nu s-a calificat (n.r. – Pan Zhanle). Da, n-am apucat să văd eu. Dar uite că e… Jack Alexy.

Suntem deja din semifinale doi oameni cu timp sub 47 de secunde, ceea ce înseamnă că proba de 100 m liber evoluează și noi evoluăm o dată cu ea. Și, chiar dacă asta înseamnă că e mai intensă competiția, sunt aici pentru asta. Adică, na, asta e ce face sportul frumos”, a declarat David Popovici.

Cât despre ultimul act, înotătorul român a subliniat „Sunt sigur că și eu, și Jack Alexy sperăm să fie cea mai rapidă finală din istorie. Sperăm să facem niște timpi și mai buni decât acum”.

„O să dau răspunsul clar mâine”

David Popovici este deja campion mondial în „proba regină” a natației. „Racheta din România” a cucerit aurul în 2022, la Campionatele Mondiale de la Budapesta, atunci când a încheiat finala în 46,70.

„Am dormit puține ore, că a trebuit să mă trezesc devreme pentru probă, dar au fost niște ore de calitate, să zicem. Dacă era o finală, aș fi accelerat mai tare, în sensul că m-aș fi ambiționat mai tare. Dar o să dau răspunsul clar mâine.

Acum am vrut să am un timp suficient de bun încât să mă calific. Fără să am vreun stres. Dacă era posibil. Și a fost posibil. Și văd că mi-am și depășit un pic așteptările. Adică a mers al doilea timp al meu, ever. Nu strică!

Mai avem o noapte, până la urmă. Mai avem o zi și jumătate până la următoarea finală. Nu e ca și cum ne-au obosit mai tare decât ar fi trebuit. E în regulă”, a adăugat Popovici.

David Popovici a explicat și ce schimbări a făcut după Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde a luat medalia de bronz la 100 m liber. „Am adăugat mai multe ondulări. Am început să exersez plecarea mai rapidă pe primii 50. O tehnică în general mai eficientă, cu brațe mai lungi. Sunt mici detalii care fac diferența și scad sutimile. Adică sunt nenumărate detalii, astea sunt doar primele trei care mi-au venit acum în minte”, a conchis campionul mondial și olimpic la 200 m liber.