David Popovici, pași uriași și pe rețelele sociale. Câți urmăritori i-au adus succesele din ultimul an și pe cine trebuie să mai depășească pentru a deveni lider în sportul românesc

David Popovici e sportivul numărul 1 al României. Două performanțe care l-au ajutat să crească și pe rețelele sociale.

Doar Simona Halep și Radu Drăgușin sunt peste el

David va împlini 21 de ani în septembrie și deja a câștigat tot ce se poate câștiga. Faima sa este de renume mondial, dar în ciuda acestui fapt, el a rămas același timp modest, un adevărat model de bun simț.

David nu abuzează de rețelele sociale dar a câștigat un număr impresionant de urmăritori. În ultimul an, el a ajuns la 524.000 de fani pe instagram, platforma preferată a sportivilor, care găzduiește conținut light, axat în special pe fotografii.

Popovici este acum pe locul trei în topul personalităților sportive din România. – și Radu Drăgușin îl depășesc. David nu este însă eroul cu cea mai mare creștere în ultimele 12 luni.

Contul oficial al lui Gică Hagi a avut o ascensiune fulminantă, cu 142.000 de noi urmăritori. Și Sorana Cîrstea, aflată probabil/posibil la ultimul an competitional, a crescut destul de mult.

URMĂRITORI PE INSTAGRAM

Simona Halep 1,6 milioane (iulie 2024 – 1,6 milioane)

Radu Drăgușin 548.000 (516.000)

David Popovici 524.000 (445.000)

Mihaela Cambei 473.000 (490.000)

Ianis Hagi 420.000 (440.000)

Gheorghe Hagi 347.000 (202.000)

Sorana Cîrstea 282.000 (200.000)

Nadia Comăneci 265.000 (229.000)

Adrian Mutu 244.000 (243.000)

Florinel Coman 216.000 (211.000)

Simona Halep domină și clasamentul de pe facebook

Și pe facebook, David Popovici a avut o ascensiune consistentă. Momentan nu este în top 5, având de recuperat față de titanii Halep, Hagi și Nadia, dar și față de Lucian Bute și Adrian Mutu.

Campionul român este prezent și pe tik-tok, cu un cont oficial, care 36.700 de urmăritori. Mult în urma lui Constantin Budescu, spre exemplu, care are 93,7 urmăritori, grație postărilor lui de la petrecerile, în care pune mâna pe microfon și cântă.

URMĂRITORI PE FACEBOOK

Simona Halep 1,7 milioane (2024 – 1,7 milioane)

Gheorghe Hagi 969.000 (968.000)

Lucian Bute 683.000 (690.000)

Nadia Comăneci 547.000 (517.000)

Adrian Mutu 521.000 (516.000)

David Popovici 420.000 (357.000)

Sorana Cîrstea 345.000 (349.000)

Cristina Neagu 289.000 (265.000)

Ianis Hagi 284.000 (289.000)

Gică Popescu 115.000 (111.000)

Ronaldo, lider pe facebook și Instagram, Neymar pe tik tok

La nivel global, cifrele urmăritorilor pe care îi au foștii sau actualii sporivi ai României sunt de parte de lideri. Regele instagramului este Cristiano Ronaldo, cu 661 milioane de urmăritori. Pe locul al doilea se află Messi, cu 506 milioane de următori.

Pe facebook, tot Ronaldo este lider, cu 170 de milioane de urmăritori. Tik tokul este dominat de Neymar, care are 33,8 milioane de urmăritori. El este secondat de Lamine Yamal, cu 30 de milioane de urmăritori.