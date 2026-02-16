David Popovici, peste Jokic şi „Greek Freak” din NBA! Premiul uriaş pe care l-a câştigat românul

ADVERTISEMENT

David Popovici a avut un 2025 perfect. Înotătorul român a câştigat , în proba de 100 şi 200 de metri liber.

David Popovici, cel mai bun sportiv din Balcani în 2025

Performanţele românului nu au trecut neobservate şi Popovici a fost votat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de a .

ADVERTISEMENT

David Popovici a adunat 70 de puncte, depăşind cu o diferenţă mare sportivi uriaşi, printre care starurile din NBA, Nikola Jokic sau Giannis Antetokounmpo, cunoscut şi după porecla „Greek Freak”.

Clasamentul final:

David Popovici (România) – înot – 70 de puncte Nikola Jokic (Serbia) – baschet – 46 Karlos Nasar (Bulgaria) – haltere – 41 Giannis Antetokounmpo (Grecia) – baschet – 39 Zrinka Ljutic (Croația) – schi alpin – 35 Emmanouil Karalis (Grecia) – atletism – 33 Alperen Sengun (Turcia) – baschet – 30 Distria Krasniqi (Kosovo) – judo – 24 Aleksandar Nikolov (Bulgaria) – volei – 23 Stefanos Ntouskos (Grecia) – canotaj – 22

Nadia Comăneci, primul român care câştigă premiul

Este al doilea an în care David Popovici câştigă acest premiu, după 2022, anul în care a devenit pentru prima dată dublu campion mondial. Precedentul sportiv care a câştigat acest premiu a fost Constantina Diţă, în 2008.

ADVERTISEMENT

Ancheta BTA se face din anul 1973, iar primul sportiv român care a câştigat acest premiu a fost Nadia Comăneci, în trei rânduri: 1975, 1976, respectiv 1980. Daniela Silivaş, Paula Ivan, Gabriela Szabo şi Marian Drăgulescu sunt ceilalţi sportivi de la noi care au câştigat acest premiu.

ADVERTISEMENT

David Popovici a câştigat toate titlurile majore din înot!

David Popovici a fost ales şi cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului european. Sportivul în vârstă de 21 de ani a câştigat toate titlurile majore până la această vârstă.

(bronz la 100 de metri liber), cvadruplu campion mondial (100 şi 200 de metri liber) şi cvadruplu campion european (100 şi 200 de metri liber). Plus o mulţime de alte distincţii la tineret şi juniori.

ADVERTISEMENT