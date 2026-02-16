David Popovici, peste Jokic şi „Greek Freak” din NBA! Premiul uriaş pe care l-a câştigat românul

David Popovici a avut un 2025 perfect. Înotătorul român a câştigat două titluri mondiale la Campionatele Mondiale de la Singapore, în proba de 100 şi 200 de metri liber.
Performanţele românului nu au trecut neobservate şi Popovici a fost votat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA.
David Popovici a adunat 70 de puncte, depăşind cu o diferenţă mare sportivi uriaşi, printre care starurile din NBA, Nikola Jokic sau Giannis Antetokounmpo, cunoscut şi după porecla „Greek Freak”.
Este al doilea an în care David Popovici câştigă acest premiu, după 2022, anul în care a devenit pentru prima dată dublu campion mondial. Precedentul sportiv care a câştigat acest premiu a fost Constantina Diţă, în 2008.
Ancheta BTA se face din anul 1973, iar primul sportiv român care a câştigat acest premiu a fost Nadia Comăneci, în trei rânduri: 1975, 1976, respectiv 1980. Daniela Silivaş, Paula Ivan, Gabriela Szabo şi Marian Drăgulescu sunt ceilalţi sportivi de la noi care au câştigat acest premiu.
David Popovici a fost ales şi cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului european. Sportivul în vârstă de 21 de ani a câştigat toate titlurile majore până la această vârstă.
Este campion olimpic la Paris în proba de 200 de metri liber (bronz la 100 de metri liber), cvadruplu campion mondial (100 şi 200 de metri liber) şi cvadruplu campion european (100 şi 200 de metri liber). Plus o mulţime de alte distincţii la tineret şi juniori.