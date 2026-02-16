Sport

David Popovici, peste Jokic şi „Greek Freak” din NBA! Premiul uriaş pe care l-a câştigat românul

David Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în anul 2025. Înotătorul român a depăşit două staruri din NBA, câştigând la o diferenţă uriaşă.
Marian Popovici
16.02.2026 | 18:20
David Popovici peste Jokic si Greek Freak din NBA Premiul urias pe care la castigat romanul
SPECIAL FANATIK
David Popovici, peste Jokic şi "Greek Freak" din NBA! Premiul uriaş pe care l-a câştigat românul. Sursa: hepta.ro
ADVERTISEMENT

David Popovici a avut un 2025 perfect. Înotătorul român a câştigat două titluri mondiale la Campionatele Mondiale de la Singapore, în proba de 100 şi 200 de metri liber.

David Popovici, cel mai bun sportiv din Balcani în 2025

Performanţele românului nu au trecut neobservate şi Popovici a fost votat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA.

ADVERTISEMENT

David Popovici a adunat 70 de puncte, depăşind cu o diferenţă mare sportivi uriaşi, printre care starurile din NBA, Nikola Jokic sau Giannis Antetokounmpo, cunoscut şi după porecla „Greek Freak”.

Clasamentul final: 

  1. David Popovici (România) – înot – 70 de puncte
  2. Nikola Jokic (Serbia) – baschet – 46
  3. Karlos Nasar (Bulgaria) – haltere – 41
  4. Giannis Antetokounmpo (Grecia) – baschet – 39
  5. Zrinka Ljutic (Croația) – schi alpin – 35
  6. Emmanouil Karalis (Grecia) – atletism – 33
  7. Alperen Sengun (Turcia) – baschet – 30
  8. Distria Krasniqi (Kosovo) – judo – 24
  9. Aleksandar Nikolov (Bulgaria) – volei – 23
  10. Stefanos Ntouskos (Grecia) – canotaj – 22

Nadia Comăneci, primul român care câştigă premiul

Este al doilea an în care David Popovici câştigă acest premiu, după 2022, anul în care a devenit pentru prima dată dublu campion mondial. Precedentul sportiv care a câştigat acest premiu a fost Constantina Diţă, în 2008.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

Ancheta BTA se face din anul 1973, iar primul sportiv român care a câştigat acest premiu a fost Nadia Comăneci, în trei rânduri: 1975, 1976, respectiv 1980. Daniela Silivaş, Paula Ivan, Gabriela Szabo şi Marian Drăgulescu sunt ceilalţi sportivi de la noi care au câştigat acest premiu.

ADVERTISEMENT
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei...
Digisport.ro
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”

David Popovici a câştigat toate titlurile majore din înot!

David Popovici a fost ales şi cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului european. Sportivul în vârstă de 21 de ani a câştigat toate titlurile majore până la această vârstă.

Este campion olimpic la Paris în proba de 200 de metri liber (bronz la 100 de metri liber), cvadruplu campion mondial (100 şi 200 de metri liber) şi cvadruplu campion european (100 şi 200 de metri liber). Plus o mulţime de alte distincţii la tineret şi juniori.

ADVERTISEMENT
  • 2022 este anul în care David Popovici a câştigat primele titluri mondiale de seniori
  • 21 de ani are înotătorul român
SuperLiga, live blog etapa 27. FC Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Păun trimite...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 27. FC Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Păun trimite în bară! Cum arată echipele de start la Dinamo – Unirea Slobozia
Dennis Politic, ratare incredibilă cu poarta goală în Hermannstadt – CFR Cluj! Mihai...
Fanatik
Dennis Politic, ratare incredibilă cu poarta goală în Hermannstadt – CFR Cluj! Mihai Popa, erou pentru Daniel Pancu. Video
Câți români au urmărit meciul Universitatea Craiova – FCSB la TV. Coșmarul echipei...
Fanatik
Câți români au urmărit meciul Universitatea Craiova – FCSB la TV. Coșmarul echipei lui Gigi Becali a ținut România lipită de ecrane
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Echipa din SuperLiga le promitea jucătorilor că vor fi plătiți la timp, dar...
iamsport.ro
Echipa din SuperLiga le promitea jucătorilor că vor fi plătiți la timp, dar mai mulți au plecat din cauza restanțelor! Președintele: 'Nu am avut niciodată vreo problemă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!