David Popovici mai ia un premiu la Paris, imediat după aurul de la 200 de metri! Cum a reacționat campionul român când a aflat vestea

David Popovici (21 de ani) a avut o prestație fabuloasă la Campionatele Europene de la Paris, unde a cucerit două medalii de aur, la 100 de metri liber și 200 de metri liber, completând această „dublă” pentru a treia oară. Acesta va reveni din Franța și cu un premiu special din partea European Aquatics, pentru cel mai bun înotător al anului 2025.
David Popovici a fost desemnat în ianuarie înotătorul anului 2025, iar 7 luni mai târziu acesta își primește premiul din partea organizației care conduce natația europeană. Campionul român este premiat chiar în seara în care a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber de la Campionatele Europene, care se desfășoară în această perioadă la Paris.
„Sunt mândru, flatat, bucuros!” a fost prima reacție a lui David Popovici în legătură cu premiul acordat pentru performanțele realizate anul trecut. După ce a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber, campionul român a dezvăluit ce planuri are pentru următoarea perioadă. Dincolo de performanțele sportive, David Popovici și-a asigurat și un premiu important din punct de vedere financiar.
European Aquatics anunța în ianuarie că David Popovici a fost desemnat „Cel mai bun înotător masculin al anului 2025”, depășindu-l pe francezul Leon Marchand. „Înotătorul român David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător masculin în cadrul galei ‘European Aquatics Athlete of the Year’ pe anul 2025, reușind să-l devanseze pe câștigătorul ediției din 2024, francezul Leon Marchand. Popovici, care a împlinit 21 de ani pe 15 septembrie anul trecut, a obținut 37,94% din totalul voturilor, după un an plin de succese atât la categoria sub 23 de ani (U23), cât și la nivel de seniori.
El s-a impus în fața francezului Leon Marchand – cvadruplu campion olimpic la Paris 2024 –, care a acumulat 31,52% din voturi după un sezon de excepție, marcat inclusiv de un record mondial uluitor. Popovici și-a repetat performanța din 2022, reușind ‘dubla’ mondială în probele de 100 m și 200 m liber și îmbunătățindu-și propriul record european în proba de 100 m până la 46,51 secunde – la doar 0,11 secunde de recordul mondial.
Anterior, în vară, la cea de-a doua ediție a Campionatelor Europene de Natație U23 desfășurată la Šamorín, sportivul în vârstă de 20 de ani coborâse deja recordul european la 100 m liber la 46,71 secunde, în drumul său spre cucerirea titlurilor la ambele probe de liber (100 m și 200 m)”, a notat organizația care conduce natația europeană.