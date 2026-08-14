Sport

David Popovici mai ia un premiu la Paris, imediat după aurul de la 200 de metri! Cum a reacționat campionul român când a aflat vestea

David Popovici a cucerit două medalii de aur la Campionatele Europene de Natație de la Paris, însă va primi și un premiu special din partea organizatorilor.
Bogdan Mariș, Marian Popovici
14.08.2026 | 20:47
David Popovici mai ia un premiu la Paris imediat dupa aurul de la 200 de metri Cum a reactionat campionul roman cand a aflat vestea
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici (21 de ani), premiu special la Paris. FOTO: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici (21 de ani) a avut o prestație fabuloasă la Campionatele Europene de la Paris, unde a cucerit două medalii de aur, la 100 de metri liber și 200 de metri liber, completând această „dublă” pentru a treia oară. Acesta va reveni din Franța și cu un premiu special din partea European Aquatics, pentru cel mai bun înotător al anului 2025.

David Popovici, premiu special la Paris!

David Popovici a fost desemnat în ianuarie înotătorul anului 2025, iar 7 luni mai târziu acesta își primește premiul din partea organizației care conduce natația europeană. Campionul român este premiat chiar în seara în care a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber de la Campionatele Europene, care se desfășoară în această perioadă la Paris.

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„Sunt mândru, flatat, bucuros!” a fost prima reacție a lui David Popovici în legătură cu premiul acordat pentru performanțele realizate anul trecut. După ce a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber, campionul român a dezvăluit ce planuri are pentru următoarea perioadă. Dincolo de performanțele sportive, David Popovici și-a asigurat și un premiu important din punct de vedere financiar.

Pe cine a depășit David Popovici pentru titlul de „Înotătorul anului 2025”

European Aquatics anunța în ianuarie că David Popovici a fost desemnat „Cel mai bun înotător masculin al anului 2025”, depășindu-l pe francezul Leon Marchand. „Înotătorul român David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător masculin în cadrul galei ‘European Aquatics Athlete of the Year’ pe anul 2025, reușind să-l devanseze pe câștigătorul ediției din 2024, francezul Leon Marchand. Popovici, care a împlinit 21 de ani pe 15 septembrie anul trecut, a obținut 37,94% din totalul voturilor, după un an plin de succese atât la categoria sub 23 de ani (U23), cât și la nivel de seniori.

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El s-a impus în fața francezului Leon Marchand – cvadruplu campion olimpic la Paris 2024 –, care a acumulat 31,52% din voturi după un sezon de excepție, marcat inclusiv de un record mondial uluitor. Popovici și-a repetat performanța din 2022, reușind ‘dubla’ mondială în probele de 100 m și 200 m liber și îmbunătățindu-și propriul record european în proba de 100 m până la 46,51 secunde – la doar 0,11 secunde de recordul mondial.

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Anterior, în vară, la cea de-a doua ediție a Campionatelor Europene de Natație U23 desfășurată la Šamorín, sportivul în vârstă de 20 de ani coborâse deja recordul european la 100 m liber la 46,71 secunde, în drumul său spre cucerirea titlurilor la ambele probe de liber (100 m și 200 m)”, a notat organizația care conduce natația europeană.

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