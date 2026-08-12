David Popovici, replică de excepție pentru rusul Kornev. „Proba de 100 de metri are două bazine”

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David Popovici, superstarul României, a strălucit la Paris, acolo unde au loc Campionatele Europene de natație. „Rechinul” a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber, după o finală de vis. Campionul nostru a oprit cronometrul la 46,56 secunde și a stabilit un nou record al Campionatelor Europene.

David Popovici i-a răspuns în bazin lui Egor Kornev. Aur la Europene!

Rusul a încheiat cursa pe locul secund, cu timpul de 46,74 secunde. Podiumul a fost completat de maghiarul Kristof Milak, care a obținut bronzul după ce a terminat în 46,87 secunde.

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Românul și-a confirmat statutul de favorit pe tot parcursul probei de 100 de metri liber. David a fost mai rapid decât Kornev atât în calificări, cât și în semifinale, iar diferența s-a păstrat și atunci când a contat cel mai mult, în finală. Rusul declarase înaintea cursei că se gândește la aur.

Egor Kornev l-a subestimat pe David Popovici. Ce spunea despre „românul obișnuit”

Rusul a întors după primii 50 de metri în doar 22,06 secunde, însă Popovici a recuperat pe a doua lungime de bazin și a ajuns primul la perete. Planul lui Kornev nu a funcționat însă până la capăt.

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„Am înotat calm, fără să mă forțez. Obiectivul a fost să mă calific ușor pentru sesiunea de seară, fără prea mult efort, pentru că mai am de înotat două probe. Nu trebuia să-mi consum energia inutil. Am vorbit cu românul, e un tip obișnuit. David Popovici trebuia să înoate rapid, să forțeze, pentru a prinde viteză pentru sesiunea de seară și pentru ziua următoare. Altfel nu funcționează. Eu sunt deja plin de energie, de ce să trag tare acum? Nu-mi pasă de chestiile astea”, spunea rusul după calificări.

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Cum a răspuns David Popovici aroganțelor lui Kornev

După finală, David a dezvăluit că a fost felicitat de rivalul său și a avut cuvinte frumoase la adresa acestuia. „Da, bineînțeles. Mă înțeleg bine cu el, chiar dacă nu știe engleză, reușim să ne înțelegem. L-am felicitat și eu, este un adversar demn”, a declarat David Popovici.

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Campionul român a oferit apoi și replica serii. Reporterul i-a amintit că Egor Kornev a înotat primii 50 de metri în 22,06 secunde, iar Popovici a apreciat performanța rusului, înainte să strecoare o „înțepătură”: „Foarte tare! Cred că este cel mai rapid split din istorie pe prima jumătate într-o probă de 100 de metri. Dar proba de 100 de metri are două bazine”.