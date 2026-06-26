David Popovici, prima reacţie după argintul la 50 de metri liber: „Teoretic n-aş fi prins finala, uite că am terminat pe 2!” Abia aşteaptă probele în care e campion mondial. Video

ADVERTISEMENT

David Popovici (21 de ani) a înregistrat cel mai bun timp din carieră, 21.82, în proba de 50 de metri liber chiar în finala concursului Settecolli de la Foro Italico (Roma). Înotătorul român a cucerit argintul, fiind depășit de brazilianul Guilherme Santos Caribe, cu 21.46. David Popovici a reacționat după rezultatul înregistrat în Italia.

David Popovici, prima reacție după argintul cucerit în proba de 50 de metri liber a concursului Settecolli

David Popovici a oferit o primă reacție după ce a cucerit argintul în proba de 50 de metri și a stabilit un nou record personal. „M-am întors cu drag la Roma și reacția publicului a fost una mișto. Da. Mi-a fost dor de ei, sper că și lor de mine. Chiar am așteptat foarte mult momentul ăsta, să mă întorc la Roma, să concurez, să înot repede, să mă simt bine. Și acum am avut ocazia perfectă să-mi îmbunătățesc prima jumătate din cursă.

ADVERTISEMENT

(n.r. e un ‘personal best’ cu o sutime) Da, cred că e cu o sutime. (n.r. zâmbește) Dar, un ‘personal best’ e un ‘personal best’. Sunt mulțumit și fericit că sunt pe podium, pentru că am intrat în proba asta cu al nouălea timp înscris. Deci teoretic nici n-aș fi prins finala, dar uite că am ieșit pe locul 2. Super mulțumit, iar prietenul meu brazilian care m-a întrecut e… e extrem de bun la 50 de metri liber. Dar ne întâlnim și mâine la sută.

A fost o încălzire bună. Toată competiția e o încălzire, să zicem, sau un antrenament foarte avansat pentru Europene. Mie îmi place să încep cu o probă unde simt că nu e chiar atât de multă presiune cumva, adică nu e proba mea, na, preferată. Dar e ceva de care am nevoie și ceva ce trebuie să îmbunătățesc pentru a fi mai bun în sută. Și 200, respectiv”, a declarat David Popovici după ce .

ADVERTISEMENT

Ce își propune David Popovici la Settecolli

Înotătorul român a vorbit despre importanța competițiilor, dar și despre faptul că . „Petrecem 99% din timp, poate chiar un pic mai mult, antrenându-ne. Antrenându-ne fix pentru secundele în care concurăm. Așa că avem, spre deosebire de fotbal sau tenis unde meciurile sunt dese, avem ocazia de două-trei, maxim patru ori pe an să ne arătăm nouă și să arătăm lumii ce am pregătit, ce am gătit în tot timpul ăla, în restul timpului.

ADVERTISEMENT

Sunt oportunități fantastice și niște portițe minuscule, trebuie să ne demonstrăm de ce suntem în stare. Și să ne atingem potențialul, sper. Antrenorul meu, pentru cine nu știe, are un nou-născut și bineînțeles că a stat acasă să aibă grijă de el. N-am mai fost de mult fără domnul Adi la un concurs, dar e acolo, vorbim la telefon, sunt cu Bogdan, kinetoterapeutul… și it’s all good (n.r. totul e în regulă)”, a spus acesta.

ADVERTISEMENT

Pentru David Popovici urmează cele mai importante probe, cele de 100 de metri liber și 200 de metri liber, care vor avea loc în week-end: „(n.r. ce îți propui?) Pur și simplu, ca întotdeauna, să înot cât de repede pot pentru zilele astea și perioada asta încărcată de antrenamente și vreau să mă bucur, pe cât de mult se poate, să fiu prezent, să mă bucur de tribuna asta foarte frumoasă și electrică”.

Revenirea la Roma, moment special pentru David Popovici

David Popovici a revenit la Roma, unde a doborât în 2022 recordul mondial în proba de 100 de metri liber, realizând și alte performanțe uriașe. „Nu numai că e bazinul meu preferat din lume, dar e unul dintre locurile mele preferate din lume. Și… îmi trezește amintiri foarte plăcute. De-abia aștept să încep și probele mai lungi, dintr-un bazin, să încep din partea asta. Să încep de unde am început și probele cu recordurile”, a declarat înotătorul român.

ADVERTISEMENT