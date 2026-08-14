Sport

David Popovici, prima reacție după aurul cucerit în proba de 200 de metri liber: „Nu înot pentru obiective și titluri!”

David Popovici a cucerit o nouă medalie de aur la Campionatele Europene de la Paris, de această dată în proba de 200 de metri liber. Cum a reacționat campionul român.
Bogdan Mariș, Marian Popovici
14.08.2026 | 19:58
David Popovici prima reactie dupa aurul cucerit in proba de 200 de metri liber Nu inot pentru obiective si titluri
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici (21 de ani), prima reacție după aurul cucerit în proba de 200 de metri liber. FOTO: Mihai Antonio Vasile
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După finala nebună din proba de 100 de metri liber, în care l-a depășit pe principalul său rival, Egor Kornev, și a cucerit medalia de aur, David Popovici (21 de ani) a realizat o nouă performanță uriașă la Campionatele Europene de la Paris. Campionul român a câștigat aurul și în proba de 200 de metri liber, cu un timp de 1.44.15. Ce a declarat David Popovici după cursa din Franța.

David Popovici, AUR și la 200 de metri liber. Ce a declarat campionul român

David Popovici și-a respectat statutul de favorit și în proba de 200 de metri liber de la Campionatele Europene. Românul a încheiat cursa cu un timp de 1.44.15 și a cucerit medalia de aur, devenind primul sportiv din istorie care realizează „dubla” la 100 de metri liber și 200 de metri liber la trei ediții consecutive.

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Popovici a oferit o primă reacție după performanța realizată la Paris: „În primul rând, sunt foarte fericit. Sunt foarte mândru de mine și de echipa mea. (n.r. cum îți menții motivația?) E o provocare care m-a lovit începând cu îndeplinirea celui mai mare obiectiv al meu, să ies campion olimpic. Acum am ajuns să înot nu pentru obiective și titluri, ci pur și simplu de dragul de a excela”, a declarat David Popovici pentru TVR.

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