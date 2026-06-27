David Popovici, prima reacție după aurul de la 100 de metri liber, la Setecolli: ”Vreau recordul mondial! Mă gândesc serios să îl bat la Paris”. Video

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David Popovici a strălucit din nou în bazinul de la Settecolli, reușind o victorie fantastică în finala de la 100 metri liber. Românul a făcut legea în apă în proba sa favorită și acum așteaptă cu încredere Europenele de la Paris unde speră să stabilească un record mondial.

David Popovici e cu gândul la recordul mondial

După ce a luat doar argintul la 50 de metri liber, fiind învins de Santos Caribe, David Popovici de la turneul Settecolli de la Roma.

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Așa cum ne-a obișnuit, superstarul român a făcut o primă parte de bazin fără să forțeze, dar pe cea de-a doua tură a accelerat formidabil și s-a impus categoric, realizând și un . Imediat după cursă, Popovici a vorbit despre performanța realizată și consideră că are tot ce îi trebuie pentru a stabili un record mondial.

”A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit, și mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultraspecific spre European. Sper să mai fie multe recorduri mondiale bătute în bazinul ăsta și în viitorul apropiat.

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Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri, poate la Paris, nu știu, poate în ianuarie, în septembrie, când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă”, a declarat David Popovici, după succesul de la Roma.

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Ce așteptări are la 200 metri liber

Campionul român a precizat că nu și-a făcut planuri foarte mari pentru proba de 200 de metri, pe care o consideră mai complexă și mai obositoare. El a dezvăluit tactica pe care o va pune în aplicare în cursele de duminică, 28 iunie.

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”E prima competiție internațională după Mondialele de anul trecut, am început foarte bine, mai am și proba de 200 de metri liber mâine. Recordul competiției era tot al meu, sincer, nu? Ah, nu, fir-ar, lasă că l-am luat acum. Nici nu mai știu pentru mâine cât e recordul.

Nu contează foarte mult timpul, contează să fiu mai bun decât varianta mea de ieri. E clar o competiție unde toți am venit în miezul antrenamentelor și știm la ce să ne așteptăm. Sunt printre antrenamente de Europene și mi-am depășit așteptările.

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200 de metri liber e o probă mai complexă, mai alambicată decât suta, mai strategică, mai obositoare, dar mai ușor de calificat dimineața. Mâine îmi permit dimineața să înot mai încet și să mă calific și apoi seara să dau tot ce am mai bun. Dacă o să câștig, bine, dacă o să iau locul 25… bine, nu o să se întâmple, dar va fi la fel de bine.

La finalul zilei îmi iubesc meseria, sunt foarte privilegiat în felul ăsta să-mi câștig pâinea și să fiu obosit, în sine, de la faptul că oamenii strigă după mine să le dau autografe. Cu toată căldura asta, tot e mai frumos să înot în aer liber, îmi place”, a spus David Popovici.