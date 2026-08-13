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David Popovici, prima reacție după calificarea cu primul timp la Campionatul European: „Va fi o finală tare!”. Care e obiectivul pe care şi l-a propus

David Popovici a făcut o cursă fabuloasă la Campionatele Europene de la Paris în prima semifinală la 200 de metri liber. Asta, în condițiile în care marele favorit Matt Richards s-a retras din cursă.
Flaviu Popa, Marian Popovici
13.08.2026 | 20:07
David Popovici prima reactie dupa calificarea cu primul timp la Campionatul European Va fi o finala tare Care e obiectivul pe care si la propus
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David Popovici, în timpul semifinalei de 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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Cu un timp de 1,44:56 secunde, David Popovici se pregătește acum și de finala la 200 de metri liber, care va avea loc vineri, 14 iulie. Într-o reacție ofertă delegației FANATIK, prezentă la Paris, David Popovici s-a arătat mulțumit de performanța sa și e încrezător că poate să cucerească o nouă medalie pe 14 iulie.

David Popovici s-a calificat în finală de pe primul loc în seria de la 200 de metri liber, cu cel mai bun timp

David Popovici a intrat oficial în bazin la 19:42 pentru semifinala la 200 de metri liber. Românul a înregistrat un timp de 1:44.56, clasându-se astfel pe primul loc. El a fost mai rapid cu 23 de sutimi de secundă față de neamțul Lukas Martens și cu 58 de sutimi față de britanicul James Guy. Va pleca de pe culoarul nr 4 în finală.

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Într-o reacție oferită FANATIK, David Popovici și-a analizat performanța. Amuzat, a recunoscut că era să încurce culoarul pe care trebuie să concureze. „M-am simțit mult mai bine decât de dimineață. Așa știu să înot. Mai încet, știu că sună dubios sau ciudat. nu prea știu să înot mai încet. Așa că am fost în elementul meu acum și mi-am asigurat culoarul favorit pentru finală.

Pur și simplu primii doi din oricare semifinală se califică automat. Îmi convine, pot să-mi iau ca singur reper în cel mai rău caz să fiu al doilea și sunt automat calificat. Sunt obișnuit cu culoarul 4, din instinct m-am dus spre 4. Am uitat și m-am dus spre 5. Am zis, stai că sunt pe 5 și apoi m-am dus pe 3. Am zis că sunt inversate. Am găsit culoarul 5 am zis să înceapă cursa, dă-o naibii de treabă. Finala tare, rapidă, sunt eu neamțul, austriacul, englezul.

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Sunt destui care sunt capabili, o să fie frumos. Poate la fel de strâns ca la suta de metri. N-am idee de ce s-a retras Richards, sper că e ok, sănătos. O fi el adversarul meu, „inamicul”, nu-i doresc niciun rău. Îi doresc să fie sănătos”, a punctat campionul.

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Matt Richards, principalul rival al lui David Popovici în cursa de 200 de metri s-a retras

Matt Richards, principalul rival al lui David Popovici în cursa de 200 de metri s-a retras înainte de semifinală. Richards a acuzat o stare de rău la Paris și a decis să nu mai participe. Cu toate acestea, a cucerit aurul la Paris cu ștafeta 4×200 de metri liber. La Campionatul Mondial din 2024, Matt Richards câștigate aurul la 200 de metri liber.

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David Popovici a fost repartizat în prima semifinală și a început cursa de pe locul 5. A doua semifinală a avut loc la ora 19:45, în timp ce marea finală va avea loc vineri, 14 iulie. În seria a patra a concurat și Eric-Ștefan Andrieș, însă românul a obținut doar timpul 1:49,27 și nu s-a calificat în semifinală. Pentru că a obținut cel mai bun timp dintre cei 8 finaliști, David Popovici va pleca în finală de pe culoarul nr 4.

David Popovici va pleca în finală de pe culoarul nr 4
David Popovici va pleca în finală de pe culoarul nr 4
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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