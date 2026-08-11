David Popovici, prima reacţie după calificarea în finală la 100 de metri liber cu record: „Am destule rezerve, dar cu el mă bat! O să îmi pună probleme”

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David Popovici (21 de ani) a înregistrat un timp excelent, 46.72, în semifinala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene, care se desfășoară în această perioadă la Paris. Campionul olimpic a stabilit un nou record european și a fost la 32 de sutimi de recordul mondial. Reprezentantul României a oferit o primă reacție după ce a înregistrat cel mai bun timp din a doua semifinală.

David Popovici, prima reacție după evoluția fabuloasă din semifinala probei de 100 de metri liber

David Popovici a avut o nouă prestație fabuloasă la . Campionul olimpic a înregistrat un timp de 46.72 și a stabilit un nou record european, depășindu-și propria performanță (46.86) înregistrată în 2022 la Roma. Evident, acesta s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber, care va avea loc miercuri, începând cu ora 19:52.

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„A fost bine, a fost bine. A decurs cum trebuie. Totuși, la ce-mi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine, fiind abia semifinalele. El (n.r. Egor Kornev) este cel care îmi va pune probleme în această probă.

Acum au fost calificările, semifinalele… El a mai avut o probă înainte, pe care a și câștigat-o, iar mâine la finală va fi cel care îmi va pune cele mai mari probleme. Și ar fi o greșeală din partea mea să-mi las cumva garda jos doar pentru că am înotat un timp mai tare decât el în semifinale, pentru că știu de ce este capabil. Dar, la rândul lui, și el știe de ce sunt eu capabil. Am destule rezerve după acest record, sunt pregătit”, a declarat David Popovici după .

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David Popovici, dezvăluiri despre starea mentală după performanța de la Paris

David Popovici a vorbit și despre starea sa mentală după ce a stabilit un nou record la Paris. Acesta a abordat și subiectul condițiilor din Franța. „Acest timp îmi spune că sunt pe drumul cel bun, că știu ce fac și e încă o dovadă, încă un timp care arată că ce muncim și cum muncim e potrivit. Anul ăsta am fost mult mai ok. Mult mai relaxat, mai liniștit, mai bine eu cu mine. Pentru că din 2025 până acum am avut grijă să… am avut grijă să am grijă de mine. Îndoieli apar întotdeauna într-o mică măsură, chiar și Michael Phelps avea niște îndoieli. Dar cu siguranță sunt într-un spațiu mental mult, mult mai bun decât anul trecut.

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Și fix înainte să încep acum proba, m-am gândit la bunica mea, care se uită de acasă, și mi-a luat cumva puterea de la ea. Deci o să sar din nou pe felia asta… și o iubesc! (n.r. de cât timp a avut nevoie pentru a se obișnui cu bazinul) Două zile. Două zile pe care le-am avut și înainte. Aia e, cred că trebuie pur și simplu să ne obișnuim cu până și cu ce gust are apa, cu cât de adânc e bazinul, care sunt reperele de la 15, 25, 35 de metri, ce se vede când respiri, ce se vede când nu respiri.

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Ai nevoie de vreo patru antrenamente pentru a te obișnui cu asta și cu toții din delegația României am avut parte de antrenamentele astea, că am venit mai devreme. E mai bun bazinul ăsta. E mai bun pentru că e în sine un bazin. Cel de la La Défense Arena a fost un… a fost un bazin construit pentru Jocurile Olimpice într-o hală / arenă care acomodează și concerte și tot felul de evenimente, un fel de Romexpo imens probabil. Așa că bazinul ăsta e mult mai… gândit să fie bazin”, a spus campionul olimpic.

David Popovici, aclamat de francezi la Paris

David Popovici a fost primit ca o vedetă la Paris, fiind aclamat de public la fel ca reprezentanții țării gazdă. „Aproape că-mi dau un pic lacrimile știind că sunt unul dintre favoriți, dacă nu… poate chiar îndrăznesc să zic favoritul publicului. Bine, dacă ar fi concurat un francez alături de mine era altă poveste și e normal. Dar fiind unul dintre favoriți și văzând așa de multe steaguri cu România, aproape că-mi dau un pic lacrimile”, a afirmat acesta.