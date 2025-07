David Popovici, prima reacție după dubla istorică de la Campionatul Mondial. „Mi-am imaginat că sunt singur și fac ceea ce fac cel mai bine”

. Românul a terminat pe primul loc la Campionatul Mondial de la Singapore, după o nouă cursă de vis. La final, „Rechinul” a oferit o nouă reacție echilibrată, în care a explicat cum reușește să se mențină la cel mai înalt nivel.

David Popovici, aur în proba de 100 de metri

. A terminat prima jumătate a cursei pe poziția a treia, dar, ca de fiecare dată, a recuperat și a încheiat cursa pe primul loc.

„În doar câteva cuvinte: mă bucur foarte mult să fiu aici. De obicei, cel care câștigă e cel care e puțin mai bun decât ceilalți. Mi-am imaginat că sunt singur și fac ceea ce fac cel mai bine.

Mi-am pus ziduri în jurul meu. E ceva ce mi-am îmbunătățit față de anul trecut, și la 200 de metri, și la 100 – înotul pe sub apă. Pentru mine a funcționat tactica asta. Mă bucur foarte mult”, au fost primele cuvinte ale lui David Popovici după ce a luat aurul la Singapore.

David Popovici, sportivul de aur al României

Înotătorul român a fost incredibil la Singapore. A câștigat mai întâi proba de 200 de metri, acolo unde era deja campion olimpic, iar apoi s-a impus fabulos și la 100 de metri liber. A întors impecabil și a recuperat diferența față de americanul Jack Alexy, care avea un avans după primii 50 de metri.

David Popovici a încheiat cursa cu timpul de 46,51, stabilind un nou record european și al competiției. Este, fără îndoială, una dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului românesc, iar „Aquaman” Popovici pare să traverseze cel mai bun moment al carierei, deși, cu doar câteva zile în urmă, se gândea să abandoneze competiția.

„Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să-i anunțe pe toți că nu voi mai putea concura.

Îmi părea rău de toți. Și-au luat bilet, familie etc. Simțeam că nu pot să mai continui. Nu dintr-o frică de a pierde sau de a nu merge timpii pe care îi aștepta lumea să-i ating, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial”, spunea Popovici după cursa de la 200 de metri