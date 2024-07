David Popovici a oferit o primă reacție genială după ce la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. „Rechinul” a mărturisit că obiectivul principal nu a fost câștigarea unei medalii și .

David Popovici, primă reacție incredibilă după ce a luat aurul la 200 metri liber la JO 2024 Paris: „Nu mi-a păsat de medalie”

David Popovici a obținut o victorie istorică la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Sportivul legitimat la CS Dinamo a câștigat medalia de aur la 200 metri liber, după . David Popovici a terminat cursa cu timpul 1:44:72, la doar două sutimi în fața britanicului Matthew Richards.

„Răspunsul aseară a fost habar n-am pentru că nu mi-a păsat de medalie. Așa am câștigat. Nu ăsta e obiectivul. Obiectivul este să te simți bine. Vii la Jocurile Olimpice pentru a concura împotriva celor mai buni din lume. E un privilegiu doar să fii aici.

Tocmai pentru că nu am luptat pentru medalie am reușit să câștig. A fost o luptă de câini. Fix așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri îl vedeam pe american că era în fața mea, știam că neamțul e undeva în stânga mea. Văzusem că plecase tare. Dacă te uiți la ei, îi vezi acolo, respirându-ți în ceafă.

„Chiar dacă nu ăsta era obiectivul principal, bineînțeles că mă bucur pentru medalie”

Îi vezi cu coada ochiului. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet. Am făcut cursa pe care îmi doream să o fac. Și chiar dacă nu ăsta era obiectivul principal, bineînțeles că mă bucur de medalie. Mă bucur că am scris istorie.

Mi-am dat seama când am atins plăcuța pentru că ele au niște lumini. Dacă atingi primul e o singură lumină, al doilea două lumini și al treilea trei lumini. Am văzut instant că sunt primul, euforie. Au fost lacrimi de bucurie. Nu sunt cel mai deschis, dar plâng și eu. La interviul de la TVR îmi dădeau lacrimile.

Inclusiv pe podium m-am abținut cu greu. Am văzut steagul crescând. Mă uitam la Michael Phelps, la cum se ridica steagul și am visat la acest moment, la 11 ani tortul meu a fost cu JO Tokyo 2020. Eu de la 10-11 ani știam că îmi doresc să ajung aici”, a declarat David Popovici, la zona mixtă.

David Popovici, exemplu pentru o țară întreagă: „Dacă eu am reușit, un băiat obișnuit, absolut oricine poate”

În final, David Popovici a avut un discurs de mare campion. Cvadruplu campion european și dublu campion mondial, proaspăt medaliat cu aur la 200 metri liber la JO, David Popovici speră să-i inspire pe români să facă performanță.

„Dacă eu am reușit, băiat născut și crescut în Pantelimon și Titan, nimic special, dar de fapt este special. Dacă eu am reușit, un băiat obișnuit, absolut oricine poate prin determinare, perseverență și muncă.

Sunt primul campion olimpic din istoria înotului masculin și vedem. Exact cum v-am răspuns și pentru 200, habar n-am ce se va întâmpla la 100 metri. Sunt un pic mai relaxat evident. Am trecut de jumătatea celei mai importante competiții a anului pentru mine. Când o să fiu în vacanță o să am un pic de timp să mă bucur.

E la fel de greu peste tot, sunt curse diferite, efort diferit. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, care m-au susținut de la A la Z, familie, prieteni, apropiați, profesori.

Le mulțumesc și celor care n-au avut încredere în mine pentru că fără ei nu aș fi ajuns aici. Fiecare om din viața mea a jucat un rol important în dezvoltarea mea și inclusiv până în momentul ăsta. Oamenii obișnuiți pot să facă lucruri extraordinare”, a fost discursul de campion al lui David Popovici.