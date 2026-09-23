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David Popovici a avut un sezon fructuos în care a reuşit să îşi apere titlurile europene în . Înotătorul român a avut o lună şi jumătate de vacanţă după Campionatele Europene de la Paris şi e gata să revină în bazin.

David Popovici revine la antrenamente: „Simt chemarea!” Care e obiectivul principal al înotătorului

Superstarul urmează să înceapă antrenamentele şi spune că îi e dor să înoate. În cadrul unui eveniment, David Popovici a spus că deşi e tânăr, face acest „job” de 18 ani şi îi e greu fără ritmul obişnuit de pregătire şi spune că obiectivul principal îl reprezintă Jocurile Olimpice de la Los Angeles:

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„Mi-e foarte dor de pregătirea de bazin. Abia am împlinit 22 de ani, dar fac asta de la 4 ani. Deci deja muncesc de 18 ani, chiar dacă sunt tânăr. Toată viața mea s-a învârtit în jurul înotului, sportului și mișcării.

Și chiar dacă ai nevoie câteodată de pauze, cum am avut acum o lună, o lună și jumătate, întotdeauna mi se face dor și mă simt chemat de propriul instinct înapoi în bazin și către acea dorință continuă de a evolua, de a fi mai bun decât eu de ieri. Mai e puțin, din fericire, pentru că, fiind atât de obișnuit să înot zeci de kilometri pe săptămână, în fiecare săptămână din viața mea aproape, simt chemarea.

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Campionatul Mondial este obiectivul principal de anul acesta, dar e important să nu uit că este încă un pas în pregătirea noastră pentru, cu adevărat, cel mai important obiectiv, și anume Jocurile Olimpice din Los Angeles, din 2028.

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Prefer ca, în loc să mă gândesc imediat cum intru în bazin că am Mondialele la anul în iulie, să mă gândesc: azi am un antrenament, mâine am două, poimâine iar două. Zi de zi. Este ceva ce mă păstrează ancorat în prezent, fără să îmi fac griji pentru un viitor complet imaginar, pentru că nu știi ce se va întâmpla„, a spus David Popovici.

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Şi-a petrecut vacanţa în România: „M-am plimbat 14 kilometri şi mă dureau picioarele de nu mai puteam”

. Înotătorul nu a organizat nicio petrecere fastuoasă de ziua lui, pe care a petrecut-o alături de familie şi prietenii apropiaţi. El şi-a petrecut vacanţa în România şi a fost pe Via Transilvanica:

„De ziua mea am petrecut foarte simplu, la o cină cu familia mea apropiată și prietenii mei apropiați. Nu sunt neapărat un fan al evenimentelor extrem de pompoase, chiar dacă e vorba de ziua mea. O masă bună, o mâncare bună, e tot ce-mi trebuie, alături de oamenii potriviți”.

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M-am plimbat într-o zi aproximativ 14 kilometri și mă dureau picioarele de nu mai puteam. Cred că una dintre cele mai frumoase activități pe care le-am făcut în vacanța asta s-a întâmplat chiar acum câteva zile. Am fost pe Via Transilvanica împreună cu o parte din familia mea. Dacă aș fi înotat 14 kilometri, probabil și în mai puțin timp decât mersul pe care l-am parcurs, aș fi fost mai odihnit”, a spus David Popovici.