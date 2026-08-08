Sport

David Popovici primește amenințări de la Moscova! Marele rival rus vrea să-i fure aurul: „Va pierde!”

Cine este marele rival al lui David Popovici la Campionatele Europene de Înot de la Paris. Rușii se așteaptă ca românul să piardă medalia de aur
Cristian Măciucă
08.08.2026 | 08:20
David Popovici primeste amenintari de la Moscova Marele rival rus vrea sai fure aurul Va pierde
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Ce rival are David Popovici la Europenele de Natație de la Paris. Foto: hepta.ro.
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Egor Kornev (22 ani) este marele rival al lui David Popovici (21 de ani), care se pregătește pentru Campionatele Europene de înot de la Paris. Înaintea debutului în competiție a început deja un duel al declarațiilor. Rușii i-au declarat război „Rachetei din România”.

Rușii sunt convinși că David Popovici va fi învins de Egor Kornev la CE de la Paris

Campionatele Europene de la Paris se vor desfășura în perioada 10-16 august, iar una dintre cele mai așteptate finale ale competiției va fi cea de la 100 de metri liber, „proba regină a natației”. În timp ce presa occidentală îl consideră pe David Popovici principalul favorit la medalia de aur, jurnaliștii ruși de la Sport-Express au o cu totul altă perspectivă.

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Rușii sunt convinși că Egor Kornev îi poate pune probleme serioase campionului român și chiar îl poate învinge în finala probei regine a sprintului. Mai mult, publicația de la Moscova susține că Egor Kornev are șanse să domine întrecerile de la Paris și să plece acasă cu nu mai puțin de trei medalii de aur în probele individuale.

„Egor Kornev ar putea ajuta semnificativ echipa Rusiei să își atingă planul de medalii. La recentele Campionate Naţionale, care au servit drept criteriu de calificare pentru Campionatele Europene, el a doborât cinci recorduri naționale pe parcursul celor patru zile de concurs: de două ori la 50 m și 100 m liber, precum și la 50 m fluture.

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În aceste trei probe, Kornev conduce în clasamentul celor mai buni înotători din Europa în acest sezon. Prin urmare, dacă va repeta și îmbunătăți rezultatele de la Kazan la Paris, iar rivalii săi nu vor face un salt semnificativ, ne putem aștepta la trei medalii de la Egor, iar David Popovici să piardă aurul.

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La 50 m liber, este al doilea după australianul Cameron McEvoy și deține cei mai buni timpi din 2026 la 100 m liber și 50 m fluture”, au scris jurnaliștii ruși înainte de Campionatele Europene de Natație de la Paris.

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David Popovici, favoritul specialiștilor

Experții de la SwimSwam au însă o cu totul și cu totul altă variantă decât cea a rușilor. Jurnaliștii americani îl văd pe David Popovici drept principalul favorit în probele sale și estimează că românul poate pleca de la Paris cu două medalii de aur. În cazul probei de 200 de metri liber, pronosticul este categoric: Popovici este creditat cu victoria, în fața britanicului Matt Richards și a italianului Carlos D’Ambrosio.

De altfel, argumentele SwimSwam sunt cât se poate de clare. Românul este campion european en-titre și a câștigat ultimele două ediții ale competiției, iar publicația americană subliniază că este singurul înotător din acest concurs care a coborât atât sub 1:44, cât și sub 1:43 în carieră.

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„Va exista o cursă în proba de 200 m liber, dar aproape sigur nu va fi pentru aur. De ce? Popovici pare că va apărea la competițiile continentale în cea mai bună formă a sa. Fiind cel mai rapid om din Europa în acest sezon, pare pregătit să cucerească din nou aurul la Campionatele Europene”, au notat specialiștii.

Cine e Egor Kornev, principalul rival al lui David Popovici

Originar din Sankt Petersburg, Egor Kornev conduce în acest sezon clasamentele europene la 100 de metri liber și 50 de metri fluture, iar rezultatele obținute la Campionatele Naționale ale Rusiei l-au transformat într-unul dintre cei mai importanți adversari ai lui David Popovici,

Duelul dintre David Popovici și Egor Kornev este, de altfel, unul dintre cele mai așteptate momente ale Campionatelor Europene de la Paris. Rusul este considerat principalul adversar al lui Popovici în proba de 100 de metri liber, însă publicațiile de specialitate îi acordă românului prima șansă la medalia de aur.

Le urez mult succes (n.r. – sportivilor ruși). Sper să fim mai buni decât ei, ca întotdeauna. Sper să fim mai buni ca orice sportiv care vine la europenele astea. Și cu siguranță vor face competiția și mai rapidă. În materie de înot sunt buni, întotdeauna au fost buni” – David Popovici

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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