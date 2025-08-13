Sport

David Popovici, primul ambasador în România al unui brand de lux! În trecut, a fost făcut praf de CTP pentru această asociere

David Popovici a devenit primul ambasador în România al unui brand de mașini de lux! Ce a spus campionul olimpic cu această ocazie
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.08.2025 | 14:12
David Popovici primul ambasador in Romania al unui brand de lux In trecut a fost facut praf de CTP pentru aceasta asociere
David Popovici și CTP. Foto: colaj Fanatik

David Popovici este primul „Friend of the Brand”, adică ambasador, în România al brandului de mașini de lux Porsche. Parteneriatul a fost oficializat în cursul zilei de miercuri.

David Popovici, primul ambasador în România al brandului de mașini de lux Porsche: „Copilul din mine se bucură autentic”

Proaspătul dublu campion mondial la natație s-a arătat extrem de încântat de acest moment, reiterând că este un mare fan al acestui brand încă din copilărie.

„În apă măsor secundele. Pe șosea, măsor zâmbetele. De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Și da… copilul din mine se bucură autentic”, a scris el pe Facebook.

Această colaborare a fost anunțată în primă fază prin intermediul unui comunicat transmis de cei de la Porsche România. Pentru acest moment au fost folosite și mai multe imagini cu David Popovici în timp ce conducea un model Porsche Macan Electric pe pasajul Basarab din București.

„Porsche România anunță, cu mândrie, că multiplul campion olimpic, mondial și european la înot David Popovici a fost numit oficial Friend of the Brand. Acest parteneriat reflectă alinierea puternică dintre Popovici și valorile fundamentale ale Porsche: performanță, originalitate, autenticitate și carismă”, au informat reprezentanții brandului german.

Cum s-a ajuns la acest parteneriat

De asemenea, cu această ocazie, David Popovici a explicat de unde provine pasiunea lui pentru aceste mașini și, în plus, a spus și că simte că are în mare parte aceleași valori cu cei de la Porsche.

„În apă totul este despre viteză, precizie și control – exact valorile pe care le regăsesc la Porsche, un brand care a transformat performanța în artă. În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereții din cameră, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial.

De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanță, ci sunt gata să fac parte din poveste”, a declarat înotătorul român, citat de gsp.ro.

Totul a început pe vremea când David Popovici era doar un copil

Pe de altă parte, această relație dintre Popovici și Porsche s-a manifestat în mod direct încă de pe vremea când sportivul era doar un copil și a primit o bursă de la filiala din România a brandului german, aspect la care de altfel a făcut apel acum și directorul general din țara noastră al acestei firme:

„În urmă cu un deceniu, recunoscându-i potențialul extraordinar, i-am acordat o bursă care să-l sprijine în dezvoltarea sa.

De atunci, i-am urmărit cu mândrie progresul remarcabil și am trăit bucuria victoriilor sale, la fel ca milioane de români. Nu pot decât să fiu recunoscător că un performer atât de puternic a ales Porsche – și că Porsche l-a ales pe el”. 

În baza acestui parteneriat, urmează ca David Popovici „să contribuie la inițiativele Porsche din sport și din alte domenii”. De asemenea, periodic el va putea să testeze diferite modele ale brandului german de mașini de lux.

Grupul Porsche mai este reprezentat în prezent și de alte personalități din lumea sportului, cum ar fi Iga Swiatek, Maria Sakkari și Eva Lys, jucătoare de tenis, dar și un alt înotător de nivel înalt, francezul Leon Marchand.

David Popovici, luat la țintă de CTP din cauza pasiunii sale pentru Porsche

Pasiunea lui pentru acest brand de mașini i-a adus lui David Popovici destul de multe critici, unele destul de dure, în spațiul public la începutul acestui an, atunci când el și-a cumpărat un model Porsche Spyder, pentru care a plătit aproximativ 120.000 de euro.

La acel moment de departe cel mai vehement din această perspectivă a fost gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP). El a opinat atunci în felul următor:

„(…) Eu credeam că visul unui om inteligent și educat ar fi să facă ceva, să construiască, să inventeze, să conceapă, să aducă lumii o performanță extraordinară. Nu să-și cumpere una de-a gata. Și, mai ales, o mașină superscumpă – acest vis bicisnic poate să-l aibă orice beizadea imbecilă și înfumurată, cu banii lu tac-su.

Îi doresc lui David Popovici să își conducă sănătos și fericit bolidul, chiar dacă a reușit să-mi întunece oleacă raza de speranță ce mi-a dăruit-o. Lucru de care, acum, cred că puțin îi pasă”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
