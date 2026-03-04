Sport

David Popovici promovează o campanie de importanță maximă. România e pe ultimul loc la acest capitol

David Popovici a luat inițiativa când a auzit că țara noastră este pe ultima poziție la un aspect major. Ce a dezvăluit sportivul în discursul său emoționant.
Alexa Serdan
04.03.2026 | 08:15
David Popovici promoveaza o campanie de importanta maxima Romania e pe ultimul loc la acest capitol
Inițiativa la care se alătură David Popovici. Sursa foto: Facebook.com
ADVERTISEMENT

E un sportiv de renume, dar și o persoană implicată în multe aspecte ale societății. Iată care este campania de importanță maximă pe care David Popovici o promovează intens în ultima perioadă. Campionul olimpic e de apreciat!

David Popovici, inițiativă majoră pentru țara noastră

David Popovici are un discurs impecabil și fără cusur de fiecare dată când apare în lumina reflectoarelor sau pe micile ecrane. E student la o facultate care-i place, deși inițial și-a dorit să urmeze un alt parcurs profesional.

În ultima vreme multiplul campion mondial şi european este foarte implicat în societate, deși își face timp să se distreze. A ieșit cu iubita sa, la o petrecere, dar asta nu înseamnă că uită de îndatoririle sale sau de antrenamente.

ADVERTISEMENT

S-a implicat activ în campania demarată de Titi Aur, intitulată Viața e a ta. A fost numit ambasador și nu a stat deloc pe gânduri când a primit încă o propunere de genul acesta. De această dată are legătură cu un aspect la care România este codașă.

ADVERTISEMENT
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu...
Digi24.ro
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul

Potrivit datelor Eurostat, în 2024, țara noastră s-a clasat pe ultimul loc la lectură. Doar 29,5% dintre români au declarat că au citit o carte în ultimul an. Media din Europa este de 50%, în timp ce Luxemburg, Danemarca și Estonia ocupă primele locuri.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul

Astfel, David Popovici a luat măsuri. S-a alăturat campaniei denumite Bibliotecile refuză să moară. Mai exact, este vorba de un demers pe care postul public de televiziune îl are în vizor încă de la căderea comunismului.

Începând cu anul 1990 TVR și până în momentul de față, TVR a luptat pentru a dezvolta fiecare persoană prin lectură. Prin urmare, a contribuit la finanțarea bibliotecilor de pe teritoriul țării noastre cu cărți de actualitate.

ADVERTISEMENT

Ce spune David Popovici despre demers

Campionul olimpic se alătură acestei inițiative de importanță maximă la scurtă vreme după ce a primit un premiu notabil. A fost peste Jokic şi „Greek Freak” din NBA, iar acum spune că se numără printre cei pasionați de cărți.

De fiecare dată când este întrebat ce citește, sportivul are un titlu, semn că lectura face parte din viața sa. După ce a participat la Jocurile Olimpice de la Paris, românul medaliat cu aur la 200 metri liber și cu bronz la 100 metri liber a spus ce autor l-a captivat.

A menționat că pe toată perioada competiției s-a delectat cu „Tigrul Alb”. Aceasta este o carte scrisă de autorul indian Aravind Adiga. A fost publicată în 2008, avându-l drept personaj principal pe Balram Halwai.

Bărbatul este un om de origini modeste, care asta nu-l împiedică să-i trimită mai multe scrisori premierului Chinei. Prin intermediul scrierilor sale, protagonistul îi povestește politicianului despre viața sa.

De asemenea, îi oferă detalii despre cum și-a depășit statutul și a avut succes de-a lungul anilor. Așadar, nu este deloc de mirare că sportivul a ales să nu o lase din mâini până la final, cartea fiind recomandată chiar de mama sa.

„Înainte să câștig în bazin, am câștigat cu mintea mea. Iar mintea se antrenează la fel ca mușchii. Cărțile m-au învățat să am răbdare și să înțeleg eșecul. M-au ajutat să îmi imaginez victoria, înainte să se întâmple.

Lectura nu îți dă doar informații, îți dă perspectivă, încredere și putere. Dacă vrei să fii mai bun mâine decât ești azi, începe cu o pagină astăzi. Antrenează-ți mintea și citește!”, a declarat David Popovici, relatează tvroinfo.ro.

Ce a făcut, de fapt, Kader Keita la doar câteva ore după ce...
Fanatik
Ce a făcut, de fapt, Kader Keita la doar câteva ore după ce a produs un accident grav și a fugit de la fața locului. Foto
Modificare de ultimă oră în SuperLiga. Ce se întâmplă pe toate stadioanele începând...
Fanatik
Modificare de ultimă oră în SuperLiga. Ce se întâmplă pe toate stadioanele începând cu primele jocuri din play-off și play-out
Ce lovitură pentru Gâlcă înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Jucătorul Rapidului a fost...
Fanatik
Ce lovitură pentru Gâlcă înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Jucătorul Rapidului a fost reținut de Poliție. Comunicat oficial al Brigăzii Rutiere
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Florin Manea a pus tunurile pe doi foști campioni ai României: 'Au pregătire...
iamsport.ro
Florin Manea a pus tunurile pe doi foști campioni ai României: 'Au pregătire de grădiniță. El a dat două pase și două bare într-o pauză!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!