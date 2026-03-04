David Popovici promovează o campanie de importanță maximă. România e pe ultimul loc la acest capitol

ADVERTISEMENT

E un sportiv de renume, dar și o persoană implicată în multe aspecte ale societății. Iată care este campania de importanță maximă pe care David Popovici o promovează intens în ultima perioadă. Campionul olimpic e de apreciat!

David Popovici, inițiativă majoră pentru țara noastră

David Popovici are un discurs impecabil și fără cusur de fiecare dată când apare în lumina reflectoarelor sau pe micile ecrane. E student la o facultate care-i place, deși inițial și-a dorit să urmeze un alt parcurs profesional.

În ultima vreme multiplul campion mondial şi european este foarte implicat în societate, deși își face timp să se distreze. , dar asta nu înseamnă că uită de îndatoririle sale sau de antrenamente.

S-a implicat activ în campania demarată de Titi Aur, intitulată Viața e a ta. A fost numit ambasador și nu a stat deloc pe gânduri când a primit încă o propunere de genul acesta. De această dată are legătură cu un aspect la care România este codașă.

Potrivit datelor Eurostat, în 2024, țara noastră s-a clasat pe ultimul loc la lectură. Doar 29,5% dintre români au declarat că au citit o carte în ultimul an. Media din Europa este de 50%, în timp ce Luxemburg, Danemarca și Estonia ocupă primele locuri.

Astfel, David Popovici a luat măsuri. S-a alăturat campaniei denumite Bibliotecile refuză să moară. Mai exact, este vorba de un demers pe care postul public de televiziune îl are în vizor încă de la căderea comunismului.

Începând cu anul 1990 TVR și până în momentul de față, TVR a luptat pentru a dezvolta fiecare persoană prin lectură. Prin urmare, a contribuit la finanțarea bibliotecilor de pe teritoriul țării noastre cu cărți de actualitate.

Ce spune David Popovici despre demers

Campionul olimpic se alătură acestei inițiative de importanță maximă la scurtă vreme după ce a primit un premiu notabil. A fost iar acum spune că se numără printre cei pasionați de cărți.

De fiecare dată când este întrebat ce citește, sportivul are un titlu, semn că lectura face parte din viața sa. După ce a participat la Jocurile Olimpice de la Paris, românul medaliat cu aur la 200 metri liber și cu bronz la 100 metri liber a spus ce autor l-a captivat.

A menționat că pe toată perioada competiției s-a delectat cu „Tigrul Alb”. Aceasta este o carte scrisă de autorul indian Aravind Adiga. A fost publicată în 2008, avându-l drept personaj principal pe Balram Halwai.

Bărbatul este un om de origini modeste, care asta nu-l împiedică să-i trimită mai multe scrisori premierului Chinei. Prin intermediul scrierilor sale, protagonistul îi povestește politicianului despre viața sa.

De asemenea, îi oferă detalii despre cum și-a depășit statutul și a avut succes de-a lungul anilor. Așadar, nu este deloc de mirare că sportivul a ales să nu o lase din mâini până la final, cartea fiind recomandată chiar de mama sa.

„Înainte să câștig în bazin, am câștigat cu mintea mea. Iar mintea se antrenează la fel ca mușchii. Cărțile m-au învățat să am răbdare și să înțeleg eșecul. M-au ajutat să îmi imaginez victoria, înainte să se întâmple.

Lectura nu îți dă doar informații, îți dă perspectivă, încredere și putere. Dacă vrei să fii mai bun mâine decât ești azi, începe cu o pagină astăzi. Antrenează-ți mintea și citește!”, a declarat David Popovici, relatează .