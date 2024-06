David Popovici, reacție categorică după ce a ieșit campion european la 100 de metri liber: “Nu m-am gândit la medalie. Trebuie să am mai multă încredere în mine”

David Popovici pare pregătit pentru Jocurile Olimpice de la Paris. , după ce a câștigat finala de la Belgrad cu un timp formidabil, 46,88.

David Popovici, aur la europene

Popovici a fost la numai 8 sutimi de recordul mondial. După acest concurs, are timp pentru a pune la punct ultimele detalii pentru cel mai important concurs al carierei: Olimpiada de la Paris. Înotătorul a povestit cum s-a simțit în competiția din capitala Serbiei.

În finală, a pornit extrem de tare și a continuat în aceeași manieră până la capătul întrecerii. El a punctat acest lucru și a transmis că cel mai important lucru în acest moment este să fie sigur pe el, întrucât știe foarte bine de ce e capabil.

Prima reacție a lui David Popovici după o nouă medalie

„Până la urmă, ăla e punctul meu forte. Și așa că am plecat cât de tare am putut și m-am întors, cred, al doilea cel mai rapid din istorie, dacă nu primul, dar oricum acolo. Așa că da, trebuie să am mai multă încredere în mine. E atât de simplu, pentru că… eu pot”.

a declarat că nu a avut un obiectiv stabilit pentru Campionatul European, însă s-a pregătit foarte mult din punct de vedere fizic și psihic, la fel cum face pentru orice concurs la care participă.

„Nu, nu mă așteptam la timpul ăsta. Nu mă gândeam la medalie. De fapt, mi-ar fi plăcut să câștig, era undeva în spatele minții, dar nu ăsta a fost obiectivul meu, cum nu e niciodată. În schimb, singurele mele obiective au fost să plec rapid, să-mi iasă elementele tehnice și să mă întorc și mai tare. Atât”, a mai spus David Popovici.

”Mă simt din ce în ce mai bine”

Popovici a dat de înțeles că se simte mai bine în 2024. El a precizat că s-a acomodat cu circuitul și cu probele de la seniori, iar acest lucru nu poate decât să aducă speranțe pentru ce urmează. David va reprezenta România la Jocurile Olimpice.

„Cred că anul ăsta e clar mai bine decât anul trecut, dar da, am fost la câteva ediții de europene, de seniori, de juniori, și în bazin scurt și în bazin lung, și parcă devin din ce în ce mai familiar cu formatul, cu finalele, cu publicul, cu calificările semifinale, finale, calificările de scară națională, calificări și finale. Și da, mă simt din ce în ce mai bine”.

„(n.r. Contează pentru el că și-a păstrat titlul european?) Nu contează. Se vede frumos pe hârtie. Mi-am apărat titlul și mi-am mai adăugat un titlu pentru campionul europene. Asta nu a contat niciodată pentru mine cu adevărat. E important, dar e un bonus. Așa îmi place să mă gândesc. Mi se pare mai sănătos”, a explicat David Popovici conform .

Palmaresul lui David Popovici la seniori:

Campionatele Mondiale de Natație

Aur 2022 Budapesta 100 m liber

Aur 2022 Budapesta 200 m liber

Campionatele Mondiale de Natație (BS)

Argint 2022 Melbourne 200 m liber

Campionatele Europene de Natație

Aur 2024 Belgrad 100 m liber

Aur 2022 Roma 100 m liber

Aur 2022 Roma 200 m liber