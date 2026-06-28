David Popovici, reacție emoționantă după aurul cucerit la 200 metri liber: „Ei îi dedic victoria şi îi spun că o iubesc. Să afle de la voi înainte să-i transmit eu”

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David Popovici (21 de ani) a câștigat pentru a 6-a oară medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație. După performanța uluitoare ce la 100 metri liber, „Racheta din România” a dat lovitura și la 200 metri. Sportivul de la CS Dinamo a câștigat fără drept de apel proba în care s-a impus inclusiv la JO de la Paris 2024. Pentru Popovici urmează acum Campionatele Europene din Franța.

David Popovici a câștigat aurul mondial și la 200 m liber

și argintul la 50 m liber, David Popovici a încheiat pe prima treaptă a podiumului în finala probei de 200 m liber la Campionatele Mondiale de la Settecolli. după ce a obținut un timp de 1:44,48, record absolut al competiției. În urma victoriilor obținute la competiția din Italia, David Popovici a ajuns la 6 medalii de aur la Mondiale. Până la Settecolli, sportivul dinamovist se mai impusese în 2022, la Budapesta (100 m liber, 200 m liber) și în 2025, la Singapore (100 m liber, 200 m liber).

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„M-am simțit foarte calm și liniștit. Când sunt calm, simt că performez bine. Nu doar în sport și în cursele mele. Și în viață, în general. Am simțit că e loc de mult mai bine. Asta fără să diminuez din greutatea timpului pe care l-am avut. Sunt foarte mulțumit. E un season best și urmează să mă întorc la antrenamente, să îi dau tare și să ne pregătim de Paris. E al doilea cel mai bun timp din lume sezonul și e un timp super solid și foarte, foarte potrivit pentru acest moment din an. Nu poți să ai personal best tot timpul pe parcursul unui an, dar pentru acest moment, e exact ce trebuie. Și sunt calm”, a transmis David Popovici.

David Popovici i-a dedicat medalia de aur bunicii sale

2026 nu este singurul an în care David Popovici a cucerit medalii la Roma. A făcut-o și în 2021 și în 2022. În 2021, „Racheta din România” a luat aurul în trei probe la Campionatele Europene de juniori (50 m liber, 100 m liber și 200 m liber), iar în 2022 a luat aurul la Europene în probele de 100 m și 200 m liber. „E un mediu foarte familiar pentru mine, un mediu în care mă simt ca acasă. E o atmosferă care îmi permite să fiu eu cu adevărat, să fiu totuși relaxat, chiar dacă sunt în starea de competiție și fiind și atât de aproape de casă, la o oră și patruzeci de minute cu avionul. A venit și o bună parte din familie. De la părinți, verișori, iubită ș.a.m.d.

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Dedic această victorie bunicii mele. Vreau să vă spun și vouă, să afle mai întâi de la voi decât de la mine. Ea citește toate interviurile pe care le dau. Este foarte emoționant să concurez cu atât de mulți membrii ai familiei mele aici. Las Roma să mă adopte. A fost o cursă foarte bună.

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E un sentiment extraordinar să ai atât de mulți oameni care să scandeze, să țipe, să încerce să vorbească în română. Am văzut mulți români în tribune, sunt impresionat, nu sunt atât de multe țări în care să fie atâția iubitori de înot, să vină la competiție. Mă bucur că tribunele sunt pline de oameni frumoși, care sunt gata să trăiască competiția alături de noi. Mă las adoptat de Roma, nu mă opun. S-a schimbat extrem de mult în înot, în același timp nu s-a schimbat nimic”, a declarat David Popovici după ce a devenit, din nou, campion mondial la 200 m liber.

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David Popovici se pregătește pentru Campionatele Europene de la Paris

Campionatele Mondiale de la Settecolli au fost ultimul test pentru David Popovici înainte de Campionatele Europene de la Paris. Competiția din capitala Hexagonului are loc între 10 și 16 august și e considerată cea mai importantă din acest sezon. „S-au schimbat multe în jurul meu în timp ce personal simt că nu m-am schimbat deloc. A trebuit să mă adaptez acestui sport la acest nivel înalt, dar personal am rămas același David care colecționa bețe și pietre din parc, le aducea acasă și nu mai știa maică-mea cum să scape de ele.

Am fost și mai obosit de atât. Neavând semifinale, a fost mai permisiv, de aia am făcut și 3 probe, ca să înot de 6 ori în total, pentru că la Europene, când am două probe, înot tot de 6 ori. De aia am făcut și 50, am antrenat și suta. Trebuie să fac partea aia plictisitoare, de recuperare. Poate după Europene o să îmi permit să nu mai fac 1500 de metri de refacere după ultima probă.

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Ca întotdeauna, la Paris nu am nicio așteptare, să înot cât de bine pot, la mine întotdeauna a funcționat asta, să nu fiu demoralizat în momentul în care nu îmi iese, că e posibil să nu îmi iasă. E o abordare destul de sănătoasă”, a conchis dublul campion mondial de la Settecolli.