David Popovici, reacție fabuloasă după ce l-a văzut pe Selly cum a sărit în apă. Toată lumea a rămas uimită

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În urmă cu aproape un an David Popovici și Selly luau parte la o sesiune de pregătire într-un bazin de înot, iar de atunci au păstrat legătura. Iată ce reacție fabuloasă a avut multiplul campion european după ce l-a văzut pe renumitul influencer cum a sărit în apă.

David Popovici, remarcă inedită la adresa lui Selly

David Popovici (20 ani) a ajuns, din nou, în lumina reflectoarelor după ce a venit cu o mare surpriză pentru fanii săi. Deținătorul recordului mondial în România, supranumit „Rechinul”, . Ei au apărut într-o imagine inedită realizată la baza de recuperare KinetoFit din București.

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Campionul mondial a recurs la acest gest după ce a cucerit trei medalii la concursul de la Settecolli. Sportivul este unul dintre cei mai buni la nivel internațional, însă recent a fost ținta unor glume. Totul a plecat de la furtuna care a paralizat Capitala și care a inundat numeroase străzi din oraș. Astfel, în sfârșit a .

În ultima vreme a solicitat în mod repetat autorităților modernizarea piscinelor pentru înot din București. A luptat enorm mai ales pentru cea acoperită aflată în incinta Complexului Lia Manoliu, dar din păcate, dorința nu i s-a îndeplinit. Între timp înotătorul merge la competiții și se bucură de momentele de relaxare.

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Acesta nu uită de relațiile personale și de prieteni, dovadă că a recurs la o remarcă neașteptată. În dreptul unei filmări distribuite de Selly a lăsat un comentariu savuros. Creatorul de conținut, pe numele său real, Andrei Șelaru, execută în clip o săritură în Marea Neagră. Momentul a fost surprins în timp ce influencerul se află pe o barcă.

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„Bă da’ chiar aşa săritură nene”, a scris David Popovici, pe Instagram. Mesajul campionului olimpic a adunat imediat numeroase aprecieri. Aproape 2.600 de persoane au apăsat butonul de like. „Te învăț eu Selly o săritură frumoasă?”, a completat Constantin Popovici, un român specializat în săriturile de pe platformă.

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Cursă incredibilă între David Popovici și Selly

David Popovici și Selly au avut parte de o cursă pe care nu o vor uita prea curând. Omul de afaceri a organizat această întâlnire pentru a promova o platformă pentru reducerile de Black Friday din anul 2025. Antrenamentul, care a ajuns pe contul de YouTube al afaceristului, s-a desfășurat la bazinul Dinamo din București.

„O întâlnire memorabilă în bazinul de la Dinamo: Selly și David Popovici au transformat o sesiune obișnuită de înot într-un moment plin de energie și voie bună. De la sărituri cu puțină «amprentă abdominală» până la o mică întrecere amicală, totul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, cu mulți fani prezenți și zâmbete cât toată piscina.

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Mulțumim, Selly, pentru deschidere, energie și prezență. A fost o bucurie să avem în bazin un moment în care sportul și divertismentul s-au completat perfect. Te mai așteptăm”, este mesajul postat de CS Dinamo, pe social media.