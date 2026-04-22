David Popovici, revenire spectaculoasă în bazin după 8 luni. Medalie de aur pentru „Rechin”. Video

În perioada 22-26 aprilie, la Complexului Sportiv de Natație din Otopeni, se desfășoară Campionatul Național pentru seniori, tineret și juniori. De departe cel mai bun înotător român al momentului, David Popovici nu a avut nicio emoție în a-și trece în palmares prima medalie de aur la această ediție.

Medalie de aur pentru David Popovici la Campionatul Național

După cele , din august 2025, David Popovici și-a luat o bine meritată pauză. Marele campion a revenit în bazin cu ocazia Campionatului Național și a avut o primă evoluție excelentă în finala de la 50 metri liber.

Chiar dacă nu este proba sa favorită, Popovici s-a impus fără niciun fel de problemă. A fost cronometrat cu timpul de 22.02 și i-a devansat pe Sebastian Dinu (22.33) și pe Mihai Gergely (22.69). La Campionatele Naționale, el va mai concura la 100 metri liber, 200 metri liber și la ștafete.

”Sper că este prima medalie din multe. E primul concurs în 8 luni. Am venit să dăm ce avem mai bun în perioada asta din an și să mă dezmorțesc. Anul ăsta Paris e obiectivul principal. Ca întotdeauna mi-am propus doar să mă distrez și să mă simt bine”, a declarat Popovici, la TVR Sport.

David Popovici atacă recordul la 100 metri liber

Pentru David Popovici anul 2026 este unul fără prea multe competiții, mai ales că abia revenit în bazin după o pauză îndelungată, timp în care s-a dedicat mai multor . Principala sa țintă o reprezintă Campionatul European de la Paris, care se va desfășura în perioada 31 iulie – 16 august.

Un alt obiectiv al marelui campion român este . El a deținut această performanță cu 46.86, dar a fost devansat de chinezul Pan Zhanle, care a înotat mai întâi 46.80 și apoi 46.40 la Jocurile Olimpice de la Paris.

”David Popovici va ataca recordul în România! În istoria probei de 100 de metri liber, bariera de 47 de secunde a fost depășită de 17 ori. Acest total combină munca a șase persoane, românul David Popovici conducând cu șase timpi sub 47 de secunde.

Își va adăuga superstarul un nou timp sub 47 de secunde în timpul sezonului 2026? Toate scenariile spun că da! Iar Popovici va avea prima oportunitate cu ocazia Campionatelor Naționale de la Otopeni”, a scris publicația americană Swimming World Magazine.