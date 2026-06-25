David Popovici revine în bazin la Foro Italico! Programul campionului olimpic la Settecolli 2026 şi ceilalţi români care concurează

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David Popovici a dominat Campionatele Naţionale din luna aprilie, acolo unde a reuşit să câştige patru medalii de aur. „Rechinul” e gata să facă valuri şi pe plan internaţional, iar în acest weekend va participa la Settecolli, competiţie la care vor participa mai multe staruri din nataţia mondială.

David Popovici revine în bazinul de la Roma! Concurează în trei probe: „Focusul nu e pe 50 de metri liber”

. Este vorba de probele de 50 de metri liber, 100 de metri liber şi 200 de metri liber, la ultimele două fiind campionul mondial en-titre. Alături de el, alţi patru sportivi din România vor înota în bazinul din aer liber de la Roma.

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Competiţia din capitala Italiei reprezintă cel mai bun barometru pentru Campionatele Europene din luna august, care vor avea loc la Paris, acolo unde David Popovici a câştigat două medalii olimpice cu doi ani în urmă, în probele de 100 şi 200 de metri liber. Înainte de a ajunge la Roma, Popovici a declarat:

”Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală. Sunt calificat cu al 9-lea timp, dar nici nu contează. Suta și 200 de metri, acolo îmi doresc să înot pe cât de bine pot, întotdeauna obiectivul fiind să mă întrec eu cu cronometrul și să încerc să fiu mai bun decât am fost ieri”, .

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Programul lui David Popovici la Settecolli 2026

Vineri vor avea loc probele de 50 de metri liber, sâmbătă vor fi programate seriile şi finala de 100 de metri liber, în timp ce proba favorită a lui David Popovici, 200 de metri liber, se va disputa duminică. În dimineaţa fiecărei zile vor avea loc seriile, iar în sesiunea de seară se vor desfăşura finalele, după cum urmează:

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Vineri, 26 iunie

12:20 – seriile la 50 de metri liber

21:03 – finala A din proba de 50 de metri liber

Sâmbătă, 27 iunie

12:24 – seriile la 100 de metri liber

20:50 – finala A la 100 de metri liber

Duminică, 28 iunie

11:47 – seriile la 200 de metri liber

21:49 – finala A la 200 de metri liber

Cinci înotători români participă la Settecolli 2026! Programul sportivilor

Alături de David Popovici, alţi patru valoroşi înotători români vor concura la „festivalul” de nataţie de la Roma. Este vorba de Eric Andrieş, Robert Badea, Alexandru Constantinescu şi Denis Popescu. Mai jos, programul sportivilor români de la Settecolli 2026:

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Eric Andrieş (100 m liber, 200 m liber, 400 m liber)

Vineri, 26 iunie:

10:21 – seriile la 400 de metri liber

20:06 – finala A la 400 de metri liber

Sâmbătă, 27 iunie:

12:24 – seriile la 100 de metri liber

20:50 – finala A la 100 de metri liber

Duminică, 28 iunie:

11:47 – seriile la 200 de metri liber

21:49 – finala A la 200 de metri liber

Robert Badea (400 de metri mixt, 200 de metri mixt)

Sâmbătă, 27 iunie:

11:25 – seriile la 400 de metri mixt

20:26 – finala A la 400 de metri mixt

Duminică, 28 iunie:

12:36 – seriile la 200 de metri mixt

21:13 – finala A la 200 de metri mixt

Alexandru Constantinescu (100 de metri spate, 200 de metri spate)

Sâmbătă, 27 iunie:

11:50 – seriile la 100 de metri spate

20:15 – finala A la 100 de metri spate

Duminică, 28 iunie:

10:13 – seriile la 200 de metri spate

20:03 – finala A la 200 de metri spate

Denis Popescu (100 de metri fluture, 100 de metri spate)

Vineri, 26 iunie:

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11:42 – seriile la 100 de metri fluture

20:38 – finala A la 100 de metri liber

Sâmbătă, 27 iunie:

10:50 – seriile la 100 de metri spate

20:15 – finala A la 100 de metri spate

FANATIK este la Roma şi pe site-ul nostru puteţi citi zilnic cele mai noi informaţii de la Settecolli. Competiţia este transmisă în direct în România pe TVR Sport.