Sport

David Popovici revine în bazin la Foro Italico! Programul campionului olimpic la Settecolli 2026 şi ceilalţi români care concurează

David Popovici revine în bazin la Roma. Multiplul campion al României va participa la concursul Settecolli, acolo unde se va duela cu cei mai tari înotători în bazinul lui preferat.
Marian Popovici
25.06.2026 | 15:48
David Popovici revine in bazin la Foro Italico Programul campionului olimpic la Settecolli 2026 si ceilalti romani care concureaza
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
David Popovici revine în bazin la Foro Italico! Programul campionului olimpic la Settecolli 2026 şi ceilalţi români care concurează. Sursa foto: Profimedia
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David Popovici a dominat Campionatele Naţionale din luna aprilie, acolo unde a reuşit să câştige patru medalii de aur. „Rechinul” e gata să facă valuri şi pe plan internaţional, iar în acest weekend va participa la Settecolli, competiţie la care vor participa mai multe staruri din nataţia mondială.

David Popovici revine în bazinul de la Roma! Concurează în trei probe: „Focusul nu e pe 50 de metri liber”

Campionul român a hotărât să participe în trei probe la Foro Italico. Este vorba de probele de 50 de metri liber, 100 de metri liber şi 200 de metri liber, la ultimele două fiind campionul mondial en-titre. Alături de el, alţi patru sportivi din România vor înota în bazinul din aer liber de la Roma.

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Competiţia din capitala Italiei reprezintă cel mai bun barometru pentru Campionatele Europene din luna august, care vor avea loc la Paris, acolo unde David Popovici a câştigat două medalii olimpice cu doi ani în urmă, în probele de 100 şi 200 de metri liber. Înainte de a ajunge la Roma, Popovici a declarat:

”Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală. Sunt calificat cu al 9-lea timp, dar nici nu contează. Suta și 200 de metri, acolo îmi doresc să înot pe cât de bine pot, întotdeauna obiectivul fiind să mă întrec eu cu cronometrul și să încerc să fiu mai bun decât am fost ieri”, a declarat românul.

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Programul lui David Popovici la Settecolli 2026

Vineri vor avea loc probele de 50 de metri liber, sâmbătă vor fi programate seriile şi finala de 100 de metri liber, în timp ce proba favorită a lui David Popovici, 200 de metri liber, se va disputa duminică. În dimineaţa fiecărei zile vor avea loc seriile, iar în sesiunea de seară se vor desfăşura finalele, după cum urmează:

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Vineri, 26 iunie

  • 12:20 – seriile la 50 de metri liber
  • 21:03 – finala A din proba de 50 de metri liber

Sâmbătă, 27 iunie

  • 12:24 – seriile la 100 de metri liber
  • 20:50 – finala A la 100 de metri liber

Duminică, 28 iunie

  • 11:47 – seriile la 200 de metri liber
  • 21:49 – finala A la 200 de metri liber

Cinci înotători români participă la Settecolli 2026! Programul sportivilor

Alături de David Popovici, alţi patru valoroşi înotători români vor concura la „festivalul” de nataţie de la Roma. Este vorba de Eric Andrieş, Robert Badea, Alexandru Constantinescu şi Denis Popescu. Mai jos, programul sportivilor români de la Settecolli 2026: 

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Eric Andrieş (100 m liber, 200 m liber, 400 m liber)

Vineri, 26 iunie: 

  • 10:21 – seriile la 400 de metri liber
  • 20:06 – finala A la 400 de metri liber

Sâmbătă, 27 iunie:

  • 12:24 – seriile la 100 de metri liber
  • 20:50 – finala A la 100 de metri liber

Duminică, 28 iunie: 

  • 11:47 – seriile la 200 de metri liber
  • 21:49 – finala A la 200 de metri liber

Robert Badea (400 de metri mixt, 200 de metri mixt)

Sâmbătă, 27 iunie: 

  • 11:25 – seriile la 400 de metri mixt
  • 20:26 – finala A la 400 de metri mixt

Duminică, 28 iunie: 

  • 12:36 – seriile la 200 de metri mixt
  • 21:13 – finala A la 200 de metri mixt

Alexandru Constantinescu (100 de metri spate, 200 de metri spate)

Sâmbătă, 27 iunie: 

  • 11:50 – seriile la 100 de metri spate
  • 20:15 – finala A la 100 de metri spate

Duminică, 28 iunie: 

  • 10:13 – seriile la 200 de metri spate
  • 20:03 – finala A la 200 de metri spate

Denis Popescu (100 de metri fluture, 100 de metri spate)

Vineri, 26 iunie:

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  • 11:42 – seriile la 100 de metri fluture
  • 20:38 – finala A la 100 de metri liber

Sâmbătă, 27 iunie:

  • 10:50 – seriile la 100 de metri spate
  • 20:15 – finala A la 100 de metri spate

FANATIK este la Roma şi pe site-ul nostru puteţi citi zilnic cele mai noi informaţii de la Settecolli. Competiţia este transmisă în direct în România pe TVR Sport.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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