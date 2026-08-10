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David Popovici revine în locul în care a obţinut performanţa carierei! Cumpăna uriaşă prin care a trecut la JO de la Paris: „Intru în apă şi mor acolo”

David Popovici revine la Paris, în locul în care a devenit campion olimpic. Finala de 200 de metri liber a fost una dintre cele mai dramatice de la JO, mai ales că românul nu ştia dacă poate lua startul.
Marian Popovici
10.08.2026 | 18:21
David Popovici revine in locul in care a obtinut performanta carierei Cumpana uriasa prin care a trecut la JO de la Paris Intru in apa si mor acolo
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici revine în locul în care a obţinut performanţa carierei! Cumpăna uriaşă prin care a trecut la JO de la Paris: "Intru în apă şi mor acolo". Sursa: hepta.ro
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Paris găzduieşte Campionatele Europene de Nataţie, între 10 şi 16 august. Pentru David Popovici este cea mai importantă competiţie a sezonului, în care vrea să îşi apere titlurile la 100 şi 200 de metri liber.

David Popovici nu ştia dacă poate lua startul în finala olimpică de la Paris!

David Popovici revine la Paris, la doi ani de la Jocurile Olimpice, unde a obţinut cea mai importantă performanţă a carierei: aurul în proba de 200 de metri liber. A fost o finală de infarct, David Popovici revenind spectaculos pe ultima lungime de bazin.

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În proba de 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice, David Popovici a fost mare favorit şi s-a calificat fără mari emoţii în finală, acolo unde urma să evolueze pe culoarul patru. Însă, în ziua finalei înotătorul român s-a simţit foarte rău.

Încă de la începutul Jocurilor Olimpice, campionul s-a luptat cu o răceală, iar cel mai rău s-a simţit în ziua finalei, iar la un moment dat chiar s-a pus problema dacă poate lua startul în finala de 200 de metri liber, unde a fost mare favorit.

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Revenire incredibilă! Primul aur olimpic pentru înotul masculin românesc

Campionul român a început neobişnuit de încet finala şi pe parcursul cursei nu a fost niciodată în frunte. Ultima lungime de bazin a fost extraordinară pentru David Popovici, care a forţat la maximum şi a câştigat aurul olimpic cu o diferenţă de 0.02 secunde față de britanicul Matthew Richards.

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Avea să fie prima medalie olimpică de aur din istoria înotului masculin românesc şi abia a doua, după bronzul lui Răzvan Florea de la Atena 2004. La două zile după aurul olimpic la 200 de metri liber, David Popovici a câştigat bronzul la 100 de metri liber.

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David Popovici, cu medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris. Sursa: hepta.ro
David Popovici, cu medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris. Sursa: hepta.ro

David Popovici, despre ziua finalei la 200 de metri liber: „Am zis că mai bine intru în apă şi mor acolo”

După câteva luni, David Popovici a spus că n-a vrut să se dea bătut nicio clipă şi indiferent cât de rău i-a fost în ziua finalei a luat decizia de a intra în bazin şi de a da totul pentru marele obiectiv:

„Nu aveam voie să-mi fie rău, ajunsesem acolo, am muncit acumulat 16 ani să ajung în acel punct. Nu mi-am permis să-mi fie rău, am zis că mai bine intru în apă și mor acolo decât să mă oprească o stare de rău, chiar și acută. Am refuzat să mă dau bătut, dar eram varză. 

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M-am uitat de puține ori la cursă după Paris, dar m-am uitat. Şi a fost atât de aproape finişul cursei, până şi eu am emoții când urmăresc cursa. Nu ştiu dacă voi atinge primul sau nu. Mi-am adus aminte prin cât de multe momente grele am trecut şi cât de greu a fost mi-am spus: «Ştii ceva? Trebuie să fiu mândru de mine». Cred că ar trebui să nu uit asta niciodată”, a rememorat David Popovici în finalul anului 2024.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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