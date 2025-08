David Popovici revine în ţară după prestaţia fabuloasă de la Mondialele de nataţie! Nu va fi primit la Salonul Oficial de pe Otopeni

David Popovici a scris istorie în Singapore. A câştigat medaliile de aur în probele de 100 şi 200 de metri liber, devenind primul înotător din care face „dubla” la două Campionate Mondiale, 2022 şi 2025.

David Popovici revine în ţară după prestaţia fabuloasă de la Mondialele de nataţie!

Înotătorul va reveni în ţară duminică seara, în jurul orei 20:20, cu o cursă de Istanbul. Spre deosebire de alte competiţii de la care s-a întors „îmbrăcat în aur”, David Popovici nu va fi primit la Salonul Oficial de pe Otopeni.

El va veni în ţară ca orice călător, la „Sosiri internaţionale”. Sportivul a făcut deplasarea la Singapore alături de familie şi de staff-ul tehnic. Oficialii federaţiei, în frunte cu preşedintele Camelia Potec, s-au întors cu câteva zile în urmă.

Deşi iniţial trebuia să participe în trei probe: 200 de metri liber, 100 de metri liber şi 50 de metri liber, , care i se potrivea şi cel mai puţin.

David Popovici, la doar 11 sutimi de recordul mondial: „Foarte bine că nu l-am făcut acum”

, deţinut de chinezul Pan Zhanle. A oprit cronometrul la 46.11 secunde, la doar 11 sutimi de recordul mondial stabilit la Paris 2024:

„Am încercat să mă gândesc cât mai puțin la medalii, cum fac de obicei. Cred că am fost un pic mai pesimist în general în perioada de dinaintea concursului ăsta față de celelalte, dar încă o dată mi-am dovedit că sunt mai bun decât cred uneori și nu am de ce să nu am încredere în mine.

Cred că este ceva omenesc. Foarte bine că nu l-am făcut acum, sincer, că dacă-l făceam ar fi fost un salt prea mare (n.r. despre recordul mondial). În felul ăsta am în continuare ceva pentru care să trag. Mă bucur sincer că nu l-am făcut acum.

În continuare nu mi se pare imposibil, ca dovadă m-am apropiat atât de mult, la 11 sutimi. Nu mă grăbesc nicăieri, mai avem o grămadă până la Los Angeles”, a spus David Popovici după finala la 100 de metri liber.

David Popovici, palmares stelar!

România a încheiat Campionatele Mondiale de Nataţie pe locul 10, cu trei medalii obţinute. David Popovici a adus două medalii de aur, în timp ce Constantin Popovici a câştigat bronzul la sărituri în apă.

La doar 20 de ani, David Popovici are un palmares stelar. Este campion olimpic şi medaliat cu bronz la Paris (aur la 200 de metri liber şi bronz la 100 de metri liber), cvadruplu campion mondial (aur la 100 şi 200 de metri liber la Budapesta 2022 şi Singapore 2025) şi cvadruplu campion european (aur la 100 şi 200 de metri liber la Roma 2022 şi Belgrad 2024).