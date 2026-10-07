Sport

David Popovici s-a implicat într-un proiect alături de Titi Aur: ”Păstrez toată viteza pentru bazin”

Marele campion David Popovici (22 de ani) s-a implicat într-un proiect ce vizează conducerea defensivă. Starul natație mondiale i s-a alăturat fostului pilor Titi Aur.
Traian Terzian
07.10.2026 | 20:22
David Popovici sa implicat intrun proiect alaturi de Titi Aur Pastrez toata viteza pentru bazin
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David Popovici (22 de ani), parteneriat cu Academia Titi Aur. Sursă foto: colaj Fanatik
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Cunoscut pentru faptul că este un pasionat de mașini, David Popovici a fost invitat să se alăture unui proiect care își dorește să facă străzile României mai sigure. Iar înotătorul nu a ezitat să se implice.

David Popovici, colaborare cu Academia Titi Aur

Academia Titi Aur, condusă de fostul mare pilot, a anunțat pe rețelele de socializare că David Popovici a acceptat să se alăture acestei misiuni și a devenit Ambasador al Conducerii Defensive în România.

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”Performanța începe cu disciplină, responsabilitate și respect. De astăzi, David Popovici se alătură misiunii noastre și devine Ambasador al Siguranței Rutiere. Împreună, vrem să ducem mesajul prevenției către o nouă generație de conducători auto. Bine ai venit, David și îți mulțumim că faci parte din misiunea noastră!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Academiei.

Mesajul lui David Popovici

Prezent la evenimentul ”Conducerea defensivă la standard internațional”, în care Academia Titi Aur a primit certificarea DEKRA, David Popovici a vorbit despre autocontrolul la volan și faptul că siguranța este cel mai important lucru în trafic.

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”Cumva păstrez toată viteza pentru bazin. Încerc să păstrez calmul pe cât de mult pot. Cel mai important este să ajungem acasă în siguranță, nu e nimic mai important. Este vorba despre autocontrol. Pe mine m-au ajutat cursurile de aici cu conștientizarea pericolelor reale. Nu este suficient să auzi despre toate accidentele. Nu conștientizezi cât de grav poate fi.

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Cumva păstrez foamea de competiție și nevoia de a-mi demonstra mie câte ceva și a evolua în materie de viteză și cât de repede, curiozitatea mea, fascinația, cât de repede se poate mișca un corp uman prin apă, o păstrez în bazin și în apă, pentru că pe stradă nu m-aș pune numai pe mine în pericol”, a declarat Popovici.

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Popovici le cere șoferilor să urmeze cursuri de conducere defensivă

După ce și-a achiziționat Porsche Spyder evaluat la aproximativ 150.000 de euro, campionat de înot a fost surprins de curând la volanul unui Mercedes G-Class. El a mărturisit că și-a rugat prietenii să urmeze cursurile de conducere defensivă.

”Am ales să mă alătur prevenției pe care o oferă cei de aici și am fost de acord să transmit acest mesaj mai departe pentru că cred cu adevărat în el. Și tocmai de aceea mi-am trimis, cum am zis mai devreme, zeci dintre prieteni şi membri ai familiei pentru, nu știu, că e vorba de modul 1, modul 2, să încerce simulatoarele și așa mai departe.

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Nu știu cât de inconștienți suntem neapărat la volan, na, generația noastră, dar cert e că oamenii tineri sunt un pic mai inconștienți. Le-aș transmite să fie atenți și dacă puteți, veniți la cursuri”, a spus David Popovici.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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