David Popovici s-a plimbat cu bolidul de 150.000 de euro pe un celebru drum din România. Imagini spectaculoase postate chiar de sportiv. Foto

David Popovici își continuă vacanța după ce performanțele sale au făcut ca „Deșteaptă-te, române!” să se audă de două ori la Campionatul Mondial de Înot din Singapore. Sportivul se bucură de timpul liber și de bolidul său super-rapid pe Transfăgărășan.

David Popovici, spectacol pe Transfăgărășan alături de mașina sa de 150.000 de euro

Cu ajutorul rezultatelor sale extrem de importante în înotul mondial, David Popovici și-a permis să-și îndeplinească un vis, acela de a-și cumpăra un Porsche Spyder, bolid ce nu e accesibil pentru orice buzunar.

Decizia sa de a face această achiziție pentru acest lucru, însă Mitică Dragomir sau Gigi Becali.

După 8 luni de la acest eveniment, Popovici a câștigat medalia de aur la Singapore atât la proba de 200 de metri liber, cât și la cea de 100 de metri liber, și a închis gura tuturor contestatarilor. Aflat într-o pauză de la bazinul de înot, David Popovici își umple timpul cu alte hobby-uri ale sale, cum ar fi condusul.

El a postat o serie de poze pe profilul său de Instagram în timp ce se afla cu mașina pe Transfăgărășan. Descrierea pentru fotografiile de pe social media a fost simplă și de impact: „Life… (n.r. – Viață…)”

Ce s-a întâmplat, de fapt, pe Transfăgărășan

Evenimentul de pe Transfăgărășan a fost organizat de Porsche, brand pentru care David Popovici a devenit, de curând, ambasador. Cu ocazia a 50 de ani de când celebrul drum care străbate Carpații a fost dat în folosință, împliniți în 2024, dar și a 50 de ani de la primul model de Porsche 911 Carrera 4 GTS, împliniți tot anul trecut, cei de la Porsche au organizat evenimentul numit „Tribute to Transfăgărășan”, de la care tânărul înotător a fost nelipsit.