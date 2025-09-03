Sport

David Popovici s-a plimbat cu bolidul de 150.000 de euro pe un celebru drum din România. Imagini spectaculoase postate chiar de sportiv. Foto

David Popovici se află într-o vacanță binemeritată după cele două medalii de aur câștigate la Singapore! Sportivul a participat la un eveniment pe Transfăgărășan alături de bolidul său de 150.000 de euro
Ciprian Păvăleanu
03.09.2025 | 08:00
David Popovici sa plimbat cu bolidul de 150000 de euro pe un celebru drum din Romania Imagini spectaculoase postate chiar de sportiv Foto
ULTIMA ORĂ
4 poze
Vezi galeria
David Popovici și-a scos bolidul de 150.000 de euro pe Transfăgărășan. Foto: Instagram David Popovici

David Popovici își continuă vacanța după ce performanțele sale au făcut ca „Deșteaptă-te, române!” să se audă de două ori la Campionatul Mondial de Înot din Singapore. Sportivul se bucură de timpul liber și de bolidul său super-rapid pe Transfăgărășan.

ADVERTISEMENT

David Popovici, spectacol pe Transfăgărășan alături de mașina sa de 150.000 de euro

Cu ajutorul rezultatelor sale extrem de importante în înotul mondial, David Popovici și-a permis să-și îndeplinească un vis, acela de a-și cumpăra un Porsche Spyder, bolid ce nu e accesibil pentru orice buzunar.

Decizia sa de a face această achiziție a împărțit România în două și mai multă lume l-a criticat pentru acest lucru, însă la fel de bine a fost și apărat de mai multe personalități, printre care și Cornel Dinu, Mitică Dragomir sau Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

După 8 luni de la acest eveniment, Popovici a câștigat medalia de aur la Singapore atât la proba de 200 de metri liber, cât și la cea de 100 de metri liber, și a închis gura tuturor contestatarilor. Aflat într-o pauză de la bazinul de înot, David Popovici își umple timpul cu alte hobby-uri ale sale, cum ar fi condusul.

El a postat o serie de poze pe profilul său de Instagram în timp ce se afla cu mașina pe Transfăgărășan. Descrierea pentru fotografiile de pe social media a fost simplă și de impact: „Life… (n.r. – Viață…)”

ADVERTISEMENT
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară,...
Digi24.ro
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”
David Popovici
David Popovici și-a scos bolidul de 150.000 de euro pe Transfăgărășan. Foto: Instagram David Popovici

Ce s-a întâmplat, de fapt, pe Transfăgărășan

Evenimentul de pe Transfăgărășan a fost organizat de Porsche, brand pentru care David Popovici a devenit, de curând, ambasador. Cu ocazia a 50 de ani de când celebrul drum care străbate Carpații a fost dat în folosință, împliniți în 2024, dar și a 50 de ani de la primul model de Porsche 911 Carrera 4 GTS, împliniți tot anul trecut, cei de la Porsche au organizat evenimentul numit „Tribute to Transfăgărășan”, de la care tânărul înotător a fost nelipsit.

ADVERTISEMENT
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu...
Digisport.ro
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Un fotbalist din Superliga României, aproape de calificarea la CM 2026. 15 fotbaliști...
Fanatik
Un fotbalist din Superliga României, aproape de calificarea la CM 2026. 15 fotbaliști sunt convocați la alte echipele naționale
„Vrăjeală!”. Adrian Mutu, reacție dură la adresa lui Louis Munteanu după scandalul provocat...
Fanatik
„Vrăjeală!”. Adrian Mutu, reacție dură la adresa lui Louis Munteanu după scandalul provocat la CFR Cluj
Bomba de la miezul nopții! Blănuță a semnat cu cea mai galonată echipă...
Fanatik
Bomba de la miezul nopții! Blănuță a semnat cu cea mai galonată echipă din Europa de Est
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
OFICIAL | Surpriză: Vladislav Blănuță a părăsit-o definitiv pe FCU Craiova și a...
iamsport.ro
OFICIAL | Surpriză: Vladislav Blănuță a părăsit-o definitiv pe FCU Craiova și a semnat cu noua echipă! Mititelu visa la milioane, dar transferul nu ar fi costat vreun ban
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!