David Popovici scapă de noile reguli dure pentru trotinete! Ce vor fi obligați să facă zeci de mii de români

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David Popovici nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru trotinete sau biciclete, astfel că mii de tineri i-au urmat exemplul și au renunțat la mașină. Cu toate acestea, unii dintre ei trebuie să știe că un proiect de lege aflat pe ordinea de zi a Senatului îi va obliga pe „trotinetiști” să promoveze un curs de legislație rutieră.

David Popovici este mare fan trotinete. Legea devine mai dură pentru aceste tip de vehicul

Măsura nu se aplică celor care dețin deja un permis de conducere valabil, indiferent de categorie. În condițiile în care deține deja un permis de conducere, David Popovici nu ar trebui să urmeze aceste cursuri. Statistic, în România se vând anual 50.000 de trotinete electrice.

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Măsura vizează modificarea Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în condițiile în care se produc tot mai multe accidente în care sunt implicate trotinete, din cauza faptului că cei care se urcă pe trotinetă nu respectă nicio regulă de circulație.

Doar în primele opt luni din 2025, două persoane au murit și 32 au fost rănite în accidente în care au fost implicate trotinete. „Având în vedere toate aceste aspecte, pentru asigurarea unui echilibru între gradul de pericol social al faptei de a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere corespunzător categoriei și necesitatea unei reglementări proporționale, considerăm utilă introducerea obligației de a face dovada absolvirii unui curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule”, se arată în expunerea de motive, conform

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Guvernul crede că legea este necesară din cauza numărului uriaș de accidente produs de trotinete

Inițiativa este susținută de Guvern și a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru transporturi și infrastructură. În aceste condiții, conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice ar urma să fie permisă persoanelor care au promovat un curs de legislație rutieră privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice.

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Informațiile oficiale privind promovarea cursului ar urma să fie înscrise în Registrul național al cursanților, care este gestionat de Autoritatea Rutieră Română (ARR). Cel mai probabil, pregătirea se va desfășura în cadrul unor unități autorizate pentru pregătirea conducătorilor de vehicule.

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În prezent, oricine a împlinit vârsta de 14 ani poate conduce o trotinetă electrică fără a susține un test pentru verificarea cunoștințelor teoretice privind regulile de circulație. Propunerea a trecut deja de Senat, va ajunge în Camera Deputaților, după care va fi publicată în Monitorul Oficial.

David Popovici a anunțat de multe ori că preferă să meargă cu bicicleta sau cu trotineta electrică

, automobil de lux cotat la 200.000 de euro, David Popovici a demonstrat de nenumărate ori în trecut că nu este fanul mașinilor. În schimb, sportivul preferă să de deplaseze cu trotineta sau bicicleta, atunci când nu merge pe jos.

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„N-am permis și nici mașină, mie îmi place să merg pe bicicletă și vă îndemn pe toți să vă bucurați de plimbările cu bicicleta”, scria David Popovici pe Facebook, în noiembrie 2022. Un sfat pe care l-a respectat singur, ani de zile, până când și-a luat carnetul și mașina de lux. Tot în 2022, într-un reportaj realizat de publicația DoR, David Popovici s-a plimbat toată ziua cu trotineta prin Budapesta după Campionatele Mondiale, demonstrând că ține la principiile sale.

În EQYNews, un an mai târziu, bicicleta sau metroul pentru a se deplasa prin București sau în orice oraș mare. În FANATIK, într-un interviu acordat în 2022, David Popovici declara: „Îmi place să merg cu bicicleta, să ascult muzică, încontinuu.” De altfel, David Popovici a investit serios și în acest hobby: și-a achiziționat o bicicletă Cube Reaction C:62 PRO, evaluată la 2.000 de euro.