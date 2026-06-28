Sport

David Popovici se bate duminică pentru un nou aur la Settecolli! De la ce oră intră în bazin

David Popovici a câştigat aurul la 100 şi argintul la 50 de metri liber. Duminică, înotătorul român intră pentru ultima dată în bazin la Settecolli şi se va bate pentru primul loc la 200 de metri liber.
Marian Popovici
28.06.2026 | 09:30
David Popovici se bate duminica pentru un nou aur la Settecolli De la ce ora intra in bazin
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
David Popovici revine în bazin în proba de 200 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
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David Popovici a făcut show până acum la Settecolli. Românul „s-a încălzit” în proba de 50 de metri cu medalia de argint şi apoi a luat aurul la 100 de metri liber, cu timpul de 47,26 de secunde, nou record al competiţiei.

David Popovici se bate pentru aur la 200 de metri liber! De la ce oră au loc cursele

Duminică este ultima zi de la Settecolli şi înotătorul român se va întoarce în bazin în căutarea încă unei medalii de aur. David Popovici va concura dimineaţa în seriile probei de 200 de metri liber, probă în care este campion olimpic, mondial şi european en-titre.

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Seriile vor începe de la ora 11:47, ora României. David Popovici a declarat după finala la 100 de metri liber că nu vrea să forţeze în prima cursă a zilei, ci îşi doreşte să facă atât cât e necesar pentru calificarea în marea finală. Ultimul act este programat la ora 20:43, ora României.

David Popovici, mare favorit în proba de 200 de metri liber!

David Popovici este mare favorit în proba de 200 de metri liber. Chiar dacă am avut un record mondial corectat la Settecolli, în proba de 100 de metri liber feminin, sunt şanse mici ca acesta să fie corectat în această probă. Recordul mondial este în continuare deţinut de Paul Biedermann, care în 2009, tot la Roma, a înotat distanţa în 1:42,00.

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Cea mai bună performanţă a lui David Popovici la 200 de metri liber este 1:42,97, la 97 de sutimi de recordul lui Biedermann. Dar, având în vedere că este o competiţie de acumulare, un antrenament pentru Campionatele Europene de la Paris, este puţin probabil să vedem un record mondial la Roma în această probă.

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  • 1:42,97 este cel mai bun timp al românului pe distanţa de 200 de metri liber
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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