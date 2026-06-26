David Popovici şi-a făcut încălzirea pe canicula de la Roma! Cum a fost primit superstarul român

David Popovici a concurat joi, în seriile probei de 50 de metri liber, la Settecolli. Înotătorul român a declarat că este o probă de încălzire pentru cursele la care este campion mondial en-titre, 100 şi 200 de metri liber.
Valul de căldură excesivă din Europa Occidentală a lovit şi Roma. Iar la Foro Italico cei mai norocoşi sunt înotătorii care pot să se răcorească în bazinul în care s-au doborât o mulţime de recorduri mondiale, în condiţiile în care temperaturile arată 35 de grade la umbră, la orele prânzului.
David Popovici a concurat în ultima serie (a 7-a) din proba de 50 de metri liber. Înotătorul român şi-a respectat statutul şi chiar dacă a spus că e o probă de încălzire, a câştigat seria şi s-a calificat în ultimul act cu al doilea timp. Cronometrul s-a oprit la 21.92, un timp mai bun având doar brazilianul Santos Caribe, 21.77, în seria a cincea.
Un start promiţător pentru înotătorul român care a fost încurajat din tribune de familie, dar şi de o mini galerie din România. Având în vedere temperaturile ridicate şi că tribunele nu sunt acoperite, fanii nu s-au înghesuit la sesiunea de dimineaţa. Ultimul act va avea loc tot vineri, de la ora 20:54. Înotătorul român a fost primit ca un superstar şi mai mulţi oameni din organizare nu au ratat şansa de a face un selfie cu marele campion, imediat după ce a ieşit din apă. Chiar dacă a fost după efort, Popovici a stat răbdător la poze, înainte să se retragă la vestiare.
Alţi doi înotători români au concurat joi dimineaţa la Settecolli. Eric Andrieş a intrat în serii la 400 de metri liber, acolo unde a terminat pe locul 3 din seria a patra, cu timpul de 3:55:17. Din păcate, Andrieş a rata finala, având abia al 17-lea timp. Denis Popescu a concurat la 100 de metri fluture şi a obţinut al treilea timp în seria a 7-a, având timpul 52.28. Românul a ratat la două sutimi finala mare, având al 10-lea timp al probei. El va concura vineri seara în finala B.
David Popovici va reveni diseară în bazin pentru finala mare la 50 de metri liber, programată la 20:54. Denis Popescu va concura în finala mică, programată de la ora 19:48.