David Popovici și canotorii României, o nouă lecție de generozitate. Campionul olimpic a premiat 35 de tineri talentați: ”Sunt onorat”

ADVERTISEMENT

David Popovici a fost, alături de campionii din Lotul Național de Canotaj, protagonistul unei seri emoționante dedicate performanței și curajului. În seara de 6 noiembrie 2025, la Palatul Băncii Naționale a României, 35 de copii și tineri cu povești de viață impresionante au fost premiați în cadrul Galei Burselor DAR. Evenimentul a fost organizat de Fundația Hope and Homes for Children.

David Popovici a premiat 35 de copii talentați din medii vulnerabile

Ajunsă la a patra ediție, gala a reunit campioni, artiști și susținători ai educației. Prin programul Bursele DAR, Fundația Hope and Homes for Children sprijină tineri excepționali din domenii precum arta, sportul, știința și educația, oferind fiecăruia o bursă de 2.000 de euro, precum și îndrumare și oportunități de dezvoltare personală.

ADVERTISEMENT

În spatele premiilor se află povești impresionante: copii care au învins lipsurile materiale, pierderea unui părinte sau problemele de sănătate, transformând greutățile în motivație.

David Popovici s-a declarat onorat să facă parte din acest proiect

Trofeele au fost înmânate de șase dintre : Florin și Maria Lehaci, Florin Enache, Magdalena Rusu, Mihai Chiruță și Amalia Bereș. Aceștia le-au transmis tinerilor mesaje de încurajare și recunoștință. La rândul său, David Popovici le-a oferit bursierilor medalii obținute în primele etape ale carierei sale, un gest care a emoționat profund întreaga sală.

ADVERTISEMENT

„Performanțele mele sportive se datorează pe de-o parte muncii și abilităților mele, iar pe de alta susținerii morale şi materiale oferite de familie, echipă și parteneri. Nu cred că un copil își poate atinge adevăratul potențial fără una dintre aceste două condiții.

ADVERTISEMENT

De aceea, Bursele DAR sunt un sprijin esențial pentru acești tineri foarte talentați și muncitori. Sunt onorat să fiu parte din această misiune”, a transmis David Popovici, Ambasador al Hope and Homes for Children.

Seara s-a încheiat cu un moment special: o bursieră de la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” a urcat pe scenă (Andreea Moldovan), care i-a oferit o surpriză neașteptată.

ADVERTISEMENT

Bursele DAR, sprijin pentru zeci de copii

Programul Bursele DAR a oferit până acum sprijin unui total de 90 de tineri, prin burse în valoare totală de 180.000 de euro. Câștigătorii au fost aleși în urma unui proces riguros de selecție, care a inclus evaluarea performanțelor, redactarea unui eseu de prezentare și un interviu online.

Juriul a reunit asistenți sociali ai Hope and Homes for Children România și personalități implicate în misiunea fundației: jurnaliștii Amalia Enache, Mihai Morar, Oana Zamfir și Florin Negruțiu, antrenorul de natație Adrian Rădulescu și actrița Ada Condeescu.

David Popovici a strâns 130.000 de euro pentru copiii din programul Bursele DAR

David Popovici s-a remarcat nu doar prin performanțele sale sportive, ci și prin implicarea constantă în cauze umanitare. În calitate de Ambasador al Fundației Hope and Homes for Children, el susține de mai mulți ani copiii vulnerabili din România, oferindu-le inspirație sau sprijin moral și material.

În 2025, sportivul și-a dedicat ziua de naștere bursierilor programului Bursele DAR și a reușit să strângă peste 130.000 de euro pentru viitoarea generație de tineri talentați. În trecut, a participat la campanii de strângere de fonduri, vizite în centre de plasament și activități educaționale menite să încurajeze copiii să-și urmeze visurile.