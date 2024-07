David Popovici și cele două sutimi de aur! Coincidența șocantă dintre Jocurile Olimpice din 2021 și 2024!

David Popovici a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Paris. A devenit primul campion la înot masculin din istoria României după succesul de la 200 de metri liber.

David Popovici și-a luat revanșa pentru Jocurile Olimpice din 2021

David Popovici este omul momentului în sportul românesc. Înotătorul de 19 ani a izbutit să performeze la proba sa preferată, 200 de metri liber, și să aducă prima medalie de aur pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris.

. David Popovici a recuperat spectaculos pe ultimii 50 de metri în fața lui Matthew Richards și a reușit să-l învingă la doar două sutimi, înregistrând 1:44.72.

. Atunci, la doar 16 ani și la prima experiență la Jocurile Olimpice, românul s-a clasat pe locul 4 la JO de la Tokyo, în proba de 200 de metri liber, cu un timp de 1:44.68.

De altfel, când a fost întrebat de ultima experiență de la JO, David Popovici a precizat că nu l-a afectat acel eveniment: „Da, s-a închis cercul unghiilor (n.r râde). Nu, nu are legătură”, a spus înotătorul la zona mixtă, la puțin timp după ce a cucerit medalia de aur.

Paradoxal este că în urmă cu trei ani, la Tokyo, a izbutit să fie cu 4 sutimi mai rapid decât la Jocurile Olimpice de la Paris, când a cucerit aurul la 200 de metri liber.

David Popovici: „Nu mi-a păsat de medalie!”

David Popovici a surprins și la declarații. Românul a precizat că scopul său la Jocurile Olimpice din Paris nu a fost să câștige de medalia de aur, ci doar să se bucure de competiție.

Cu toate acestea, și-a dorit să fie prezent la acest eveniment încă de când era puști și îl vedea pe Michael Phelps cum cucerea medalii și dobora recorduri pe bandă rulantă la Jocurile Olimpice.

„Răspunsul aseară a fost habar n-am pentru că nu mi-a păsat de medalie. Așa am câștigat. Nu ăsta e obiectivul. Obiectivul este să te simți bine. Vii la Jocurile Olimpice pentru a concura împotriva celor mai buni din lume. E un privilegiu doar să fii aici.

Tocmai pentru că nu am luptat pentru medalie am reușit să câștig. A fost o luptă de câini. Fix așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri îl vedeam pe american că era în fața mea, știam că neamțul e undeva în stânga mea. Văzusem că plecase tare. Dacă te uiți la ei, îi vezi acolo, respirându-ți în ceafă.

Îi vezi cu coada ochiului. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet. Am făcut cursa pe care îmi doream să o fac. Și chiar dacă nu ăsta era obiectivul principal, bineînțeles că mă bucur de medalie. Mă bucur că am scris istorie.

Mi-am dat seama când am atins plăcuța pentru că ele au niște lumini. Dacă atingi primul e o singură lumină, al doilea două lumini și al treilea trei lumini. Am văzut instant că sunt primul, euforie. Au fost lacrimi de bucurie. Nu sunt cel mai deschis, dar plâng și eu. La interviul de la TVR îmi dădeau lacrimile.

Inclusiv pe podium m-am abținut cu greu. Am văzut steagul crescând. Mă uitam la Michael Phelps, la cum se ridica steagul și am visat la acest moment, la 11 ani tortul meu a fost cu JO Tokyo 2020. Eu de la 10-11 ani știam că îmi doresc să ajung aici”, a declarat David Popovici la zona mixtă.