David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion

David Popovici și Taisia Nițuleasa au ajuns în Statele Unite, mai exact în Las Vegas. Sportivul a fost invitat la un eveniment important și a postat și un mesaj în acest sens.

ADVERTISEMENT

David Popovici și Taisia Nițuleasa au ajuns în Las Vegas

În vara acestui an, unicornul românesc UiPath l-a numit pe David Popovici ambasador global. Și iată că sportivul participă și la un eveniment important organizat de Daniel Dineș.

Într-o postare pe contul personal de socializare, acesta a anunțat că este pentru prima oară în Las Vegas și că așteaptă cu nerăbdare evenimentul anual al celor de la UiPath.

ADVERTISEMENT

„Pentru prima oară în Las Vegas. Abia aștept să fac parte din evenimentul anual UiPath Fusion”, a transmis David Popovici, care l-a etichetat în postarea sa și pe Daniel Dineș. Ulterior, marele campion a postat și o imagine alături de iubita sa, Taisia Nițuleasa. Iar cei doi sunt în culmea fericirii.

Legătura dintre UiPath și David Popovici

După cum spuneam anterior, David Popovici este ambasador global al UiPath. Parteneriatul se întinde pe o perioadă de patru ani, începând cu anul acesta. Practic unicornul românesc îl va susține pe sportiv pe tot parcursul pregătirii sale.

ADVERTISEMENT

Iar asta înseamnă competiții europene și mondiale de înot și inclusiv Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles. Drept urmare, parteneriatul este unul cât se poate de important pentru David Popovici.

ADVERTISEMENT

Amintim faptul că sportivul a bifat reușite de-a dreptul uriașe până acum. În primul rând a devenit primul înotător din ultimii 49 de ani care a câștigat probele de 100 m și 200 m în stilul liber la aceleași Campionate Mondiale.

Totodată, a câștigat titlul de al doilea cel mai tânăr înotător din toate timpurile care a câștigat titlul mondial la 200 de metri. .

ADVERTISEMENT

Cine este iubita lui David Popovici

David Popovici, deși s-a concentrat doar pe înot, o are alături și pe Taisia Nițuleasa, iubita sa. Cei doi sunt împreună de mai mulți ani și se înțeleg de minune. De altfel .

Și inclusiv la evenimentul organizat de UiPath, David Popovici și Taisia Nițuleasa au mers împreună. Iubita sportivului este studentă la SNSPA și de asemenea este pasionată de make-up, sport și dans.

Iar asta se poate observa din postările de pe rețelele de socializare. Totodată, Taisia Nițuleasa pare că preferă să fie mai discretă. Începuturile relației celor doi nu au fost ușoare, povestea sportivul la un moment dat.

În timp însă, iubita sa i-a înțeles programul, destul de aglomerat și iată că cei doi au continuat să fie împreună. David Popovici și Taisia Nițuleasa formează în prezent un cuplu de aproape patru ani.