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Primul campion olimpic al natației masculine din România, David Popovici, a distribuit o fotografie de milioane în care apare cu moderatoarea Oprah Winfrey. Descoperă care este evenimentul unde s-au întâlnit cei doi.

David Popovici și Oprah Winfrey, în aceeași poză

BRAND MINDS, cel mai așteptat summit de business din Europa Centrală și de Est, a venit cu surprize la ediția din 16 septembrie. Celebra prezentatoare americană Oprah Winfrey (72 de ani) a ajuns pentru prima oară în România cu această ocazie specială care reunește cele mai mari minți de business ale momentului de față.

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Vedeta din SUA a vorbit pentru mii de oameni prezenți la Romexpo, printre care s-a aflat și David Popovici (22 de ani). Campionul român a ascultat discursul jurnalistei despre succes, autenticitate, eșec și leadership. Cuvântarea sa vine după mai bine de 4 decenii de carieră și numeroase lecții adunate pe parcursul acesteia.

Astfel, înotătorul s-a bucurat să aibă parte de o întâlnire memorabilă. A fost extrem de încântat de această întrevedere surprinzătoare. Prin urmare, a imortalizat totul într-o imagine care spune mai mult decât o mie de cuvinte. Fotografia specială o include și pe iubita sportivului, .

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„Bucuros să te cunosc, Oprah Winfrey”, a notat înotătorul, în dreptul pozei încărcate pe contul de Instagram. Evenimentul grandios vine la scurtă vreme după ce David Popovici a împlinit 22 de ani. , rolul principal fiind interpretat de Irina Baianț.

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Cum a reușit Oprah Winfrey să reziste pe sticlă 25 de ani

David Popovici a asistat la întreaga discuție pe care Oprah Winfrey a avut-o cu Andreea Esca. După ce a complimentat-o pe vedeta de la Pro TV pentru rochie, celebra prezentatoare a vorbit despre emisiunea pe care a moderat-o vreme de 25 de ani. „The Oprah Winfrey Show” a fost un program îndrăgit de publicul american.

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Emisiunea i-a adus moderatoarei 47 de premii Daytime Emmy și a rămas pe micile ecrane până în mai 2011. Timp de 25 de ani, „The Oprah Winfrey Show” a fost difuzată zilnic în Statele Unite ale Americii, dar și în numeroase alte țări. În prezent, publicul mai poate urmări fragmente, interviuri celebre și reluări pe platformele de streaming.

„Motivul pentru care am fost numărul unu timp de 25 de ani, 25 de ani consecutivi, în condițiile în care au existat alte 127 de talk-show-uri care au apărut pentru a concura cu noi, este legat de o decizie. Am început difuzarea la nivel național în 1986. În jurul anului 1989 am hotărât că nu mai vreau să fac pur și simplu o emisiune.

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Am schimbat paradigma pentru că făcusem o emisiune cu o femeie, soțul ei și amanta lui. Acesta a fost motivul. Ce putem spune? Acela a fost motivul. În timpul emisiunii, soția a aflat că amanta era însărcinată. În timpul emisiunii! Atunci mi-am spus că niciodată, dar niciodată cineva nu o să mai fie umilit sub ochii mei”, a povestit Oprah Winfrey, conform .