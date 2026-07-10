Sport

David Popovici și Pan Zhanle, comparație cu Ronaldo și Messi. „Suntem varză”

David Popovici a vorbit despre cantonamentul efectuat în România alături de rivalul său, Pan Zhanle. Campionul român a realizat o comparație neașteptată.
Bogdan Mariș, Marian Popovici
10.07.2026 | 12:13
David Popovici si Pan Zhanle comparatie cu Ronaldo si Messi Suntem varza
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David Popovici (21 de ani) a vorbit despre cantonamentul efectuat în România alături de marele său rival, chinezul Pan Zhanle (21 de ani). FOTO: Fanatik
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David Popovici (21 de ani) a vorbit despre cantonamentul efectuat în România alături de marele său rival, chinezul Pan Zhanle (21 de ani). Campionul român a realizat o paralelă între relația dintre cei doi și poate cea mai faimoasă rivalitate din sportul mondial, cea dintre fotbaliștii Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

David Popovici și Pan Zhanle, comparație cu Ronaldo și Messi

David Popovici s-a antrenat timp de aproximativ zece zile alături de Pan Zhanle. „Cu fiecare antrenament suntem mai câștigați. Chiar ne fugărim unul pe celălalt. Sunt multe aspecte tehnice pe care le am de învățat de la el și el de la mine. De la împingerea de la perete, unde este mai bun decât mine, până la multe alte detalii. Totul se rezumă la miimi și sutimi de secundă.

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Sunt foarte multe detalii pe care o să le înțelegem și o să le implementăm după cantonament. După fiecare antrenament ieșim mai câștigați amândoi. Chiar dacă ne antrenăm doar de zece zile, nu am mai avut un partener care să mă fugărească atât de tare. Noi doi, fiind cei mai buni din istorie, era normal să fie așa, iar el este un partener bun de antrenament”, a spus Popovici.

antrenament Popovici Pan
David Popovici (21 de ani) s-a antrenat alături de marele său rival, chinezul Pan Zhanle (21 de ani). FOTO: Raed Krishan

Campionul român a făcut și o paralelă neașteptată între rivalitatea sa cu Pan Zhanle și cea dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. „Nu aș spune că este ciudat că ne antrenăm împreună. Ei au venit cu ideea. Peste ani, după ce rivalitatea dintre noi va deveni și mai mare, când va fi un duel și mai clasic, ca Ronaldo și Messi, ne vom uita înapoi la cantonamentul acesta și ne vom gândi cu drag cum a decurs. Nu știu cine este Ronaldo și cine este Messi dintre noi doi.

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Am jucat tenis de masă în 2022 și își aduce aminte. Ieri (n.r. joi), după sală, se uita la terenurile de fotbal și a spus că vrea să jucăm. Am mers afară și suntem amândoi varză. Orice ține de gravitație pe uscat… suntem varză, dar am jucat puțin fotbal și am filmat niște momente amuzante”, a adăugat Popovici în cadrul declarației oferite la la Complexul Național Lia Manoliu.

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David Popovici și Pan Zhanle și-au testat calitățile și pe terenul de fotbal. FOTO: Raed Krishan

Ce locații a vizitat Pan Zhanle în România

David Popovici a vorbit și despre experiențele prin care a trecut Pan Zhanle în România: „Din câte am vorbit cu el, vrem să ne asigurăm că se simte cât mai confortabil. Îi place de noi, de colectiv, de București. Este un băiat și un om foarte normal, la fel și echipa lui. Chiar dacă avem bariera de limbă, sunt oameni foarte normali. Este timid, prietenos. Împărțim multe hobby-uri și, după vreo zece zile, s-a adaptat foarte bine orașului. Poate mai bine decât m-aș adapta eu în China, așa că are tot respectul meu.

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Unele dintre cuvintele pe care le-am învățat în mandarină nici nu pot să le reproduc. Am avut grijă de schimbul de experiență culturală. L-am dus la cele mai bune restaurante românești, a mâncat de toate, l-am dus să mănânce înghețata mea preferată și i-am arătat atracțiile din București care mie mi se par interesante. A părut că i-au plăcut și a fost foarte sincer. Urmează să meargă în curând la Castelul Peleș. România nu se limitează doar la București. Am vrut să îi arătăm mai mult din ce avem de oferit”.

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