David Popovici și Pan Zhanle, imagini de colecție! Au jucat fotbal împreună. Video și Foto

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Bazinele din România au bifat o premieră: marii rivali de la Jocurile Olimpice, David Popovici și Pan Zhanle, au devenit colegi de antrenament. „Rechinul” l-a dus pe sportivul din China în cele mai importante locuri din București, dar nu s-a oprit aici, cei doi jucând în cele din urmă și fotbal.

David Popovici și Pan Zhanle au jucat fotbal în România

Vineri dimineață, pe 10 iulie, David Popovici și Pan Zhanle s-au întâlnit cu jurnaliștii chiar la marginea bazinului din Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”. Aflați în plin program de pregătire în Capitală, cei doi au oferit detalii despre antrenamentele lor din această perioadă.

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, cei doi s-au destins și au jucat fotbal. Aflați la o bază sportivă, David Popovici și Pan Zhanle s-au întrecut în trucuri cu mingea. Intenția sportivilor a fost de admirat, fanii fiind surprinși de acțiunea celor doi,

David Popovici a jucat fotbal alături de Pan Zhanle

Ce a declarat David Popovici despre cantonamentul cu Pan Zhanle

David Popovici a transmis că ideea de a se antrena alături de Pan Zhanle a venit din partea echipei chinezului. „Rechinul” e de părere că această experiență îi va ajuta pe amândoi, iar, peste mai mulți ani, își vor aminti cu plăcere de momentele petrecute în bazinele din România.

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„Ei au venit cu acest gând de a ne antrena împreună. Un exemplu de prietenie și că cei mai mari rivali se pot antrena împreună. O premieră în acest sport. Chiar ne fugărim unul pe altul. Sunt multe aspecte tehnice pe care le pot învăța de la el. Sunt mici detalii. Din câte am vorbit cu el, se simte bine și îi place aici. E un băiat normal. E timid, prietenos. S-a adaptat destul de bine orașului. Respect pentru asta. Cuvintele învățate în mandarină nu prea pot să le reproduc.

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Peste ani și ani, după ce se va dezvolta rivalitatea, cred că ne vom uita în spate la acest cantonament, cât de bine a fost.. Dacă e să ne mai antrenăm împreună, o să ne antrenăm la bazinul de la Dinamo. Îmi place să mă antrenez la Dinamo. Nu excludem de a mă antrena și eu la el. Sunt câteva aspecte legate de tehnică pe care eu încerc să le învăț de la el. De exemplu cum se împinge de la perete, cum se întoarce. N-am mai avut niciun partener care să mă fugărească așa. Suntem cei mai buni din istorie!”, a spus David Popovici.