David Popovici și Pan Zhanle, imagini de colecție de la Castelul Peleș. Dialog fabulos între cele două fenomene ale înotului mondial: „Doar după ce vii și tu în China!”. Foto & Video

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Campionii olimpici David Popovici și Pan Zhanle s-au antrenat împreună în România în ultimele zile. Cei doi au vizitat Castelul Peleș, iar sportivul din China a fost complet impresionat de uriașul obiectiv turistic. În timpul sejurului lor, ei au avut un dialog savuros despre vizita înotătorului ce deține recordul mondial la „proba regină” a natației.

Dialog savuros între David Popovici și Pan Zhanle în timpul vizitei de la Castelul Peleș

În ultima săptămână, mai multe fotografii și videoclipuri cu David Popovici și Pan Zhanle au devenit virale. Cele două superstaruri ale natației mondiale s-au antrenat împreună, în România, însă programul lor a fost plin de activități chiar și în timpul liber.

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Pe lângă sesiunile intense de antrenament, De curând, cei doi au vizitat celebrul Castelul Peleș. „A fost vreun moment în care ai crezut că te-ai pierdut în castel?”, l-a întrebat înotătorul român pe Pan Zhanle. „Este foarte mare!”, s-a mirat sportivul chinez.

Bineînțeles, cum vizita lui Pan Zhanle în România se apropie de final, David Popovici l-a întrebat când se va întoarce, iar răspunsul chinezului a fost savuros: „Considerând că ți-a plăcut în România, când ai de gând să-ți cumperi următoarele bilete pentru a te întoarce”, a fost întrebarea „roșie” a lui David. „Doar după ce o să vii și tu în China!”, a replicat Pan Zhanle.

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David Popovici și Pan Zhanle la Castelul Peleș. Video: Raed Krishan

Pan Zhanle, vrăjit de David Popovici

după cantonamentul petrecut în România. Chiar dacă inițial el l-a invitat pe David Popovici în China, faptul că românul nu a putut să onoreze această propunere l-a făcut să-și schimbe planurile.

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După timpul petrecut alături de sportivul român, Pan Zhanle a dezvăluit care sunt cele trei lucruri care l-au impresionat: „Mă simt foarte bine, vremea este frumoasă, oamenii sunt buni și amabili. În primă fază, am vrut să îl invit pe David în China pentru un astfel de cantonament, dar el nu a putut veni, așadar am ales să vin eu în România. Voi fi suporterul lui la Campionatele Europene. (n.r. – Ce ai învățat de la David Popovici în această săptămână?) Îmi place că se concentrează foarte bine, se focusează pe victorie și stă foarte bine cu autocontrolul”, a declarat Pan Zhanle.