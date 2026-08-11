David Popovici şi Pan Zhanle, testaţi antidoping în cantonament: „Devine un obicei!” Măsuri draconice pentru a reduce orice risc

ADVERTISEMENT

David Popovici e gata de cea mai importantă competiţie a anului, . Românul va încerca să îşi apere titlurile de la 100 şi 200 de metri liber, pe care le-a câştigat la precedentele ediţii ale Europenelor: în 2022 şi 2024.

David Popovici şi Pan Zhanle, testaţi antidoping în cantonament: „Devine un obicei”

Pentru această competiţie, , marele său rival. Chinezul a venit în România pentru un stagiu de pregătire comun menit să ajute ambii sportivi. Din informaţiile noastre, cei doi au fost vizitaţi şi de ofiţerii agenţii antidoping pentru a fi testaţi.

ADVERTISEMENT

Având în vedere că sunt cei mai rapizi înotători din lume, pentru Popovici şi Zhanle astfel de teste sunt o rutină. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici, a declarat pentru FANATIK că cei doi campioni sunt obişnuiţi de mult timp cu astfel de testări şi având în vedere experienţa lor acest lucru nu mai reprezintă un disconfort:

„Amândoi sunt în sistemul ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) de mulți ani și sunt obișnuiți cu controalele doping. Bănuiesc că la început o poți percepe ca pe un disconfort, dar apoi devine obicei. Procedurile sunt mai simple, iar agenții de la ANAD sunt profesioniști”, a spus Adrian Rădulescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

David Popovici, măsuri draconice: „Nu foarte multă lume cunoaşte acest aspect”

David Popovici a fost deseori dat ca exemplu pozitiv, inclusiv de cei din conducerea Agenţiei Naţionale Anti-Doping, pentru modul în care gestionează acest subiect. Încă de la începuturile carierei înotătorul român a avut un dialog permanent cu ANAD referitor la ce are voie şi ce nu să consume.

ADVERTISEMENT

Pentru a evita orice risc, campionul român impune măsuri draconice: tot ceea ce consumă este controlat 100%, iar suplimentele sunt testate și certificate de instituții de specialitate recunoscute internațional. De altfel, Popovici a vorbit într-un interviu de acest subiect:

ADVERTISEMENT

„Sunt două sau trei instituții care pot certifica și care garantează că suplimentele lor sunt curate cu adevărat, nu au fost compuse și create într-o fabrică unde poate se fac și altele și există contaminare. Ei îți garantează că nu există contaminare și, din nou, că vorbeam de investitul în tine, suplimentele astea sunt mult mai scumpe pe cele care scrie Doping Free sau pe care poate nu scrie nimic.

Dar e esențial, cred eu, când ajungi deja la un nivel înalt de performanță, unde controalele anti-doping sunt de rutină, să folosești așa ceva. Nu ai vrea ca dintr-o prostie, dintr-o greșeală, să iei un supliment care să fi fost produs pe aceeași bandă cu un medicament care conține, de exemplu, pseudoefedrină, care e o substanță interzisă. Să se fi strecurat puțin și uite, dintr-o prostie, ajungi să fii acuzat că te dopezi. E un aspect important pe care nu foarte multă lume îl cunoaște”, a explicat Popovici în cadrul podcastului „Starea Naţiei”.

ADVERTISEMENT

În prima parte a anului 2025, David Popovici a fost testat antidoping de cinci ori, în timp ce chinezul Pan Zhanle a fost testat de opt ori. Popovici a fost dus la testare inclusiv la câteva minute după titlul mondial la 200 de metri liber, câştigat la Singapore.