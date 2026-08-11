Sport

David Popovici şi Pan Zhanle, testaţi antidoping în cantonament: „Devine un obicei!” Măsuri draconice pentru a reduce orice risc

David Popovici a efectuat un stagiu de pregătire cu Pan Zhanle. Cei doi au fost vizitaţi şi de agenţii ANAD pentru a fi testaţi antidoping. Campionul român este un exemplu pentru măsurile draconice pe care le impune la acest capitol.
Marian Popovici
11.08.2026 | 06:40
David Popovici si Pan Zhanle testati antidoping in cantonament Devine un obicei Masuri draconice pentru a reduce orice risc
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici a avut un cantonament cu Pan Zhanle la Bucureşti. Sursa: Fanatik
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David Popovici e gata de cea mai importantă competiţie a anului, Campionatele Europene de înot de la Paris. Românul va încerca să îşi apere titlurile de la 100 şi 200 de metri liber, pe care le-a câştigat la precedentele ediţii ale Europenelor: în 2022 şi 2024.

David Popovici şi Pan Zhanle, testaţi antidoping în cantonament: „Devine un obicei”

Pentru această competiţie, David Popovici s-a antrenat la cel mai înalt nivel cu Pan Zhanle, marele său rival. Chinezul a venit în România pentru un stagiu de pregătire comun menit să ajute ambii sportivi. Din informaţiile noastre, cei doi au fost vizitaţi şi de ofiţerii agenţii antidoping pentru a fi testaţi.

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Având în vedere că sunt cei mai rapizi înotători din lume, pentru Popovici şi Zhanle astfel de teste sunt o rutină. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici, a declarat pentru FANATIK că cei doi campioni sunt obişnuiţi de mult timp cu astfel de testări şi având în vedere experienţa lor acest lucru nu mai reprezintă un disconfort:

„Amândoi sunt în sistemul ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) de mulți ani și sunt obișnuiți cu controalele doping. Bănuiesc că la început o poți percepe ca pe un disconfort, dar apoi devine obicei. Procedurile sunt mai simple, iar agenții de la ANAD sunt profesioniști”, a spus Adrian Rădulescu pentru FANATIK.

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David Popovici, măsuri draconice: „Nu foarte multă lume cunoaşte acest aspect”

David Popovici a fost deseori dat ca exemplu pozitiv, inclusiv de cei din conducerea Agenţiei Naţionale Anti-Doping, pentru modul în care gestionează acest subiect. Încă de la începuturile carierei înotătorul român a avut un dialog permanent cu ANAD referitor la ce are voie şi ce nu să consume.

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Pentru a evita orice risc, campionul român impune măsuri draconice: tot ceea ce consumă este controlat 100%, iar suplimentele sunt testate și certificate de instituții de specialitate recunoscute internațional. De altfel, Popovici a vorbit într-un interviu de acest subiect:

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Sunt două sau trei instituții care pot certifica și care garantează că suplimentele lor sunt curate cu adevărat, nu au fost compuse și create într-o fabrică unde poate se fac și altele și există contaminare. Ei îți garantează că nu există contaminare și, din nou, că vorbeam de investitul în tine, suplimentele astea sunt mult mai scumpe pe cele care scrie Doping Free sau pe care poate nu scrie nimic.

Dar e esențial, cred eu, când ajungi deja la un nivel înalt de performanță, unde controalele anti-doping sunt de rutină, să folosești așa ceva. Nu ai vrea ca dintr-o prostie, dintr-o greșeală, să iei un supliment care să fi fost produs pe aceeași bandă cu un medicament care conține, de exemplu, pseudoefedrină, care e o substanță interzisă. Să se fi strecurat puțin și uite, dintr-o prostie, ajungi să fii acuzat că te dopezi. E un aspect important pe care nu foarte multă lume îl cunoaște”, a explicat Popovici în cadrul podcastului „Starea Naţiei”.

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În prima parte a anului 2025, David Popovici a fost testat antidoping de cinci ori, în timp ce chinezul Pan Zhanle a fost testat de opt ori. Popovici a fost dus la testare inclusiv la câteva minute după titlul mondial la 200 de metri liber, câştigat la Singapore.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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