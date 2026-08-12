Sport

Cotă uluitoare pe care o are David Popovici pentru aurul european în finala probei de 100 m liber de la Paris

David Popovici este favorit cert la cucerirea aurului în finala probei de 100 m liber de la Paris. „Rechinul” are o cotă incredibilă pentru această performanță, iar toți contracandidații săi sunt la ani-lumină distanță
Ciprian Păvăleanu
12.08.2026 | 15:30
Cota uluitoare pe care o are David Popovici pentru aurul european in finala probei de 100 m liber de la Paris
SPECIAL FANATIK
David Popovici are o cotă ireal de mică pentru aurul european la proba de 100 m liber. Foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
ADVERTISEMENT

David Popovici (21 de ani) a obținut cel mai bun timp în semifinala de marți seară. Cu o cursă finalizată în 46.72 secunde, „Rechinul” a fost la doar 32 de sutimi de recordul mondial deținut de Pan Zhanle. Sportivul chinez tremură înaintea finalei de miercuri seară, întrucât românul l-ar putea detrona. Casele de pariuri consideră aproape imposibil ca el să nu obțină aurul în „proba regină” a natației.

David Popovici nu are adversar! Cotă ireală la casele de pariuri

Poate că mulți români, pasionați de pariurile sportive, ar fi vrut să mizeze pe o victorie a lui David Popovici în finala probei de 100 de m din cadrul Campionatelor Europene de la Paris, însă câștigul ar fi irelevant. Românul este favorit cert în fața adversarilor săi, iar acest lucru reiese din cote.

ADVERTISEMENT

Cota lui David Popovici pentru a câștiga finala este de doar 1.01. Pe scurt, pentru 100 de lei pariați, câștigul ar fi de 101 lei, adică un singur leu profit, ceea ce nu ar avea sens. În schimb, ceilalți participanți pleacă de la cota 11, al doilea favorit fiind rusul Egor Kornev.

Luca Hoek este cotat cu 15 la victorie, Nandor Nemeth cu 25, iar Carlos D’Ambrosio cu 70. Cea mai mare cotă oferită de SUPERBET este cea pentru victoria lui Tomas Navikons, care ar multiplica miza pariată de 250 de ori.

ADVERTISEMENT
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani...
Digi24.ro
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou

David atacă recordul mondial în finala de la Paris

Șansele ca David Popovici să rateze medalia de aur sunt foarte mici, însă adevărata sa miză este doborârea recordului mondial, deținut de Pan Zhanle. Românul a dezvăluit după cursa din semifinale că și-a păstrat rezerve importante pentru finală, declarație ce-l face pe Pan Zhanle să tremure.

ADVERTISEMENT
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
Digisport.ro
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura

„A fost bine, a fost bine. A decurs cum trebuie. Totuși, la ce-mi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine, fiind abia semifinalele. El (n.r. Egor Kornev) este cel care îmi va pune probleme în această probă.

ADVERTISEMENT

Acum au fost calificările, semifinalele… El a mai avut o probă înainte, pe care a și câștigat-o, iar mâine la finală va fi cel care îmi va pune cele mai mari probleme. Și ar fi o greșeală din partea mea să-mi las cumva garda jos doar pentru că am înotat un timp mai tare decât el în semifinale, pentru că știu de ce este capabil. Dar, la rândul lui, și el știe de ce sunt eu capabil. Am destule rezerve după acest record, sunt pregătit”, a declarat David Popovici după semifinala de la Paris.

Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie...
Fanatik
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul Craiovei! Exclusiv
Ireal! Autocarul celebrei echipe a fost prins transportând 86 de kilograme de droguri....
Fanatik
Ireal! Autocarul celebrei echipe a fost prins transportând 86 de kilograme de droguri. Trei persoane riscă ani grei de închisoare
Matthias Verreth, primele cuvinte după ce a semnat cu Dinamo! A dezvăluit de...
Fanatik
Matthias Verreth, primele cuvinte după ce a semnat cu Dinamo! A dezvăluit de ce a durat atât transferul. Video
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Neluțu Varga a rostit numele antrenorului care o va pregăti pe CFR Cluj...
iamsport.ro
Neluțu Varga a rostit numele antrenorului care o va pregăti pe CFR Cluj în perioada următoare: 'El va fi principal!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!