Cotă uluitoare pe care o are David Popovici pentru aurul european în finala probei de 100 m liber de la Paris

ADVERTISEMENT

David Popovici (21 de ani) a obținut cel mai bun timp în semifinala de marți seară. Cu o cursă finalizată în 46.72 secunde, „Rechinul” a fost la doar 32 de sutimi de recordul mondial deținut de Pan Zhanle. Sportivul chinez tremură înaintea finalei de miercuri seară, întrucât românul l-ar putea detrona. Casele de pariuri consideră aproape imposibil ca el să nu obțină aurul în „proba regină” a natației.

David Popovici nu are adversar! Cotă ireală la casele de pariuri

Poate că mulți români, pasionați de pariurile sportive, ar fi vrut să mizeze pe o victorie a lui David Popovici în finala probei de 100 de m din cadrul Campionatelor Europene de la Paris, însă câștigul ar fi irelevant. Românul este favorit cert în fața adversarilor săi, iar acest lucru reiese din cote.

ADVERTISEMENT

Cota lui David Popovici pentru a câștiga finala este de doar 1.01. Pe scurt, pentru 100 de lei pariați, câștigul ar fi de 101 lei, adică un singur leu profit, ceea ce nu ar avea sens. În schimb, ceilalți participanți pleacă de la cota 11,

Luca Hoek este cotat cu 15 la victorie, Nandor Nemeth cu 25, iar Carlos D’Ambrosio cu 70. Cea mai mare cotă oferită de SUPERBET este cea pentru victoria lui Tomas Navikons, care ar multiplica miza pariată de 250 de ori.

ADVERTISEMENT

David atacă recordul mondial în finala de la Paris

Șansele ca David Popovici să rateze medalia de aur sunt foarte mici, însă adevărata sa miză este doborârea recordului mondial, deținut de Pan Zhanle. Românul importante pentru finală, declarație ce-l face pe Pan Zhanle să tremure.

ADVERTISEMENT

„A fost bine, a fost bine. A decurs cum trebuie. Totuși, la ce-mi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine, fiind abia semifinalele. El (n.r. Egor Kornev) este cel care îmi va pune probleme în această probă.

ADVERTISEMENT

Acum au fost calificările, semifinalele… El a mai avut o probă înainte, pe care a și câștigat-o, iar mâine la finală va fi cel care îmi va pune cele mai mari probleme. Și ar fi o greșeală din partea mea să-mi las cumva garda jos doar pentru că am înotat un timp mai tare decât el în semifinale, pentru că știu de ce este capabil. Dar, la rândul lui, și el știe de ce sunt eu capabil. Am destule rezerve după acest record, sunt pregătit”, a declarat David Popovici după semifinala de la Paris.