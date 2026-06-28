David Popovici şi restul lumii! Ce s-a întâmplat în serii la 200 de metri liber

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La câteva ore după aurul obţinut în proba de 100 de metri liber, David Popovici a revenit în bazinul de la Settecolli. De această dată în proba în care deţine titlul mondial, european şi olimpic, 200 de metri liber.

David Popovici, în liga proprie! A dominat de la start până la sosire seria la 200 de metri liber

Pe o căldură toropitoare, la Roma, când , la umbră, David Popovici a înotat în ultima serie la 200 de metri liber. Foarte concentrat, înainte de cursă i-a căutat cu privirea pe cei dragi, aflaţi în tribune, cărora le-a făcut cu mâna.

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Spre deosebire de alte curse, startul a fost mai lansat. Nu se întâmplă foarte des ca David Popovici să conducă de pe prima lungime de bazin, dar în seria de la Settecolli românul a impus ritmul de la prima ieşire din apă. Iar diferenţa a crescut din ce în ce mai mult.

Fără să forţeze, pe tot parcursul seriei. Pare că este într-o ligă a lui când vine vorba de proba de 200 de metri liber, care i-a adus până acum cele mai mari performanţe în carieră şi în care deţine toate titlurile importante.

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David Popovici, în căutarea unui nou record la Settecolli!

Duminică seara, finala probei de 200 de metri liber va avea loc la ora 20:43. David Popovici va pleca de pe culoarul patru şi îi va avea ca principali adversari pe britanicul Jack McMillan şi lituanianul Tomas Lukminas, care au avut următorii timpi de calificare în ultimul act.

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David Popovici este în căutarea unui nou record la Settecolli, în proba de 200 de metri liber. El deţine cea mai bună performanţă în competiţie, după ce ,în 2023, a înotat distanţa în 1:45,49. Iar după cursa de 100 de metri liber a spus că e posibil să corecteze şi recordul la 200:

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„200 de metri liber e o probă mai complexă, mai alambicată decât suta, mai strategică, mai obositoare, dar mai ușor de calificat dimineața. Mâine îmi permit dimineața să înot mai încet și să mă calific și apoi seara să dau tot ce am mai bun. Dacă o să câștig, bine, dacă o să iau locul 25… bine, nu o să se întâmple, dar va fi la fel de bine”, pentru Campionatele Europene de la Paris.