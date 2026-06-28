Sport

David Popovici şi restul lumii! Ce s-a întâmplat în serii la 200 de metri liber

David Popovici s-a impus fără emoţii în calificările pentru cursa de 200 de metri liber. Înotătorul român a dominat autoritar ultima serie şi a obţinut cel mai bun timp din concurs.
Marian Popovici
28.06.2026 | 13:20
David Popovici si restul lumii Ce sa intamplat in serii la 200 de metri liber
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
David Popovici şi restul lumii! Ce s-a întâmplat în serii la 200 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
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La câteva ore după aurul obţinut în proba de 100 de metri liber, David Popovici a revenit în bazinul de la Settecolli. De această dată în proba în care deţine titlul mondial, european şi olimpic, 200 de metri liber.

David Popovici, în liga proprie! A dominat de la start până la sosire seria la 200 de metri liber

Pe o căldură toropitoare, la Roma, când mercurul din termometre ajunge aproape de 40 de grade Celsius, la umbră, David Popovici a înotat în ultima serie la 200 de metri liber. Foarte concentrat, înainte de cursă i-a căutat cu privirea pe cei dragi, aflaţi în tribune, cărora le-a făcut cu mâna.

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Spre deosebire de alte curse, startul a fost mai lansat. Nu se întâmplă foarte des ca David Popovici să conducă de pe prima lungime de bazin, dar în seria de la Settecolli românul a impus ritmul de la prima ieşire din apă. Iar diferenţa a crescut din ce în ce mai mult.

Fără să forţeze, David Popovici a păstrat un avans liniştitor faţă de rivali pe tot parcursul seriei. Pare că este într-o ligă a lui când vine vorba de proba de 200 de metri liber, care i-a adus până acum cele mai mari performanţe în carieră şi în care deţine toate titlurile importante.

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David Popovici a luat un start lansat în serii la 200 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici a luat un start lansat în serii la 200 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

David Popovici, în căutarea unui nou record la Settecolli!

Duminică seara, finala probei de 200 de metri liber va avea loc la ora 20:43. David Popovici va pleca de pe culoarul patru şi îi va avea ca principali adversari pe britanicul Jack McMillan şi lituanianul Tomas Lukminas, care au avut următorii timpi de calificare în ultimul act.

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David Popovici este în căutarea unui nou record la Settecolli, în proba de 200 de metri liber. El deţine cea mai bună performanţă în competiţie, după ce ,în 2023, a înotat distanţa în 1:45,49. Iar după cursa de 100 de metri liber a spus că e posibil să corecteze şi recordul la 200:

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„200 de metri liber e o probă mai complexă, mai alambicată decât suta, mai strategică, mai obositoare, dar mai ușor de calificat dimineața. Mâine îmi permit dimineața să înot mai încet și să mă calific și apoi seara să dau tot ce am mai bun. Dacă o să câștig, bine, dacă o să iau locul 25… bine, nu o să se întâmple, dar va fi la fel de bine”, a spus David Popovici, care este în plin proces de pregătire pentru Campionatele Europene de la Paris.

David Popovici, în seriile de la 200 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, în seriile de la 200 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
  • 1:45,49 de secunde este recordul stabilit de David Popovici în proba de 200 de metri liber la Settecolli, în 2023
  • 4 este culoarul de pe care va porni David Popovici în finală
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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