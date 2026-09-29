David Popovici și Ryan Reynolds, vedetele Impact SEE’26. Campionul olimpic de natație, însoțit de iubită. Video și foto

ADVERTISEMENT

Marea vedetă a înotului mondial David Popovici le va vorbi celor prezenți la Impact SEE’26. Pe scena de la Romexpo va urca și actorul și antreprenorul canadian Ryan Reynolds, aflat la prima sa apariție oficială în România.

David Popovici și Ryan Reynolds vor urca pe scenă la Impact SEE’26

Îmbrăcat lejer cu tricou alb, blugi și o geacă de piele, campionul olimpic de natație David Popovici a venit însoțit la eveniment de prietena sa Taisia. El va avea un , director executiv al UiPath Foundation.

ADVERTISEMENT

Discuția va fi moderată de Michael Atalla (CMO UiPath) și va atinge modul în care potențialul individual se transformă în performanță de vârf și pe rolul inteligenței artificiale în formarea noilor generații de lideri.

Poate cel mai așteptat moment al Impact SEE’26 va fi prezența lui Ryan Reynolds. Starul de la Hollywood va urca pe scenă în cea de-a doua zi a evenimentului, în cadrul secțiunii dedicate antreprenoriatului și creativității aplicate în afaceri.

ADVERTISEMENT

Marele actor va explica cum o voce puternică poate ajuta un brand să câștige atenție, să atragă clienți și să ajungă în piețe noi, dar și despre strategiile de comunicare din spatele unor branduri de succes precum Maximum Effort, Aviation Gin sau Mint Mobile.

ADVERTISEMENT

Monopostul McLaren, expus la Romexpo

Aproximativ 200 de speakeri vor lua cuvântul la Impact SEE’26, pe lângă David Popovici sau Ryan Reynolds mai fiind prezenți Dr. Anna Lembke sau Ilian Mihov. Din line-up fac parte și lideri de top ai unor companii de prestigiu precum McLaren Racing, Banca Transilvania și Mastercard.

ADVERTISEMENT

De altfel, McLaren a expus la Romexpo monopostul cu care pilotul . Acesta este amplasat la doar câțiva metri de scena pe care va urca David Popovici.

Dr. Anna Lembke, psihiatră de renume de la Stanford care studiază dependența de dopamină și autoarea volumului Dopamine Nation, lansat în anul 2021, va susține un keynote despre ce se întâmplă cu oamenii într-un mediu construit să le capteze permanent atenția.

ADVERTISEMENT

Pe lista evenimentului aflat la a treia ediție se mai află miniștri, guvernatori de bănci și lideri de companii. Printre aceștia îi remarcăm pe Omer Tetik, CEO al Banca Transilvania, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația, și Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor.

Care este scopul Impact SEE’26

Krystian Wolak, fondator și CEO al Impact, consideră că evenimentul le permite oamenilor să cunoască și alte metode de a-și îmbunătăți ideile și reprezintă un loc unde fiecare poate întâlni un viitor partener în lumea afacerilor.

”Ca să vezi ce urmează, trebuie să privești dincolo de propriul domeniu. Tehnologia schimbă ce este posibil. Cultura schimbă ce își doresc oamenii. Capitalul decide ce se construiește. Avantajul vine din a vedea cum se leagă între ele aceste schimbări.

La Impact SEE îți poți testa ideile cu oameni din alte sectoare și din alte piețe, poți explora direcții noi și poți întâlni parteneri din toată regiunea. Dacă ne dai două zile din timpul tău, avem grijă să conteze. Ambiția noastră este simplă: două zile la București care continuă să lucreze pentru tine mult după ce pleci”, a declarat Krystian Wolak.