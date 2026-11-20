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Opera Națională din București a găzduit ediția din 2026 a Galei Sportului Dinamovist. La evenimentul organizat vineri, 20 noiembrie, au luat parte atât legendele clubului, cât și sportivii din prezent, care au fost premiați pentru performanțele din acest an. Vedeta ediției a fost David Popovici, numit „Sportivul anului”.

Spectacol la Gala Sportului Dinamovist 2026

Gala Sportului Dinamovist a început cu intonarea imnului, iar cel desemnat să interpreteze „Deșteaptă-te, române!” a fost Cezar Ouatu, care s-a aflat în această postură și la mai multe meciuri ale naționalei de fotbal. La eveniment au fost prezente legende ale clubului, precum Ionel Dănciulescu sau Ionuț Lupescu, dar și oficialități. La Gală au fost prezenți ministrul de Interne Marian Neacșu și primarul sectorului 2, Rareș Hopincă.

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Actrița Maia Morgenstern a fost protagonista unui moment emoționant. Aceasta i-a adus un omagiu lui Leon Rotman, primul dublu campion olimpic din istoria României. În vârstă de 92 de ani, acesta nu a putut fi prezent la gală din cauza unor probleme de sănătate. Un alt moment extrem de emoționant de la Gala Sportului Dinamovist a fost tributul adus lui Mircea Lucescu, dar și altor sportivi legendari care au decedat în ultimii ani. Nepotul lui „Il Luce”, Matei Lucescu, a fost prezent la eveniment.

La Gală au fost prezentate și mai multe mesaje speciale, printre cei care le-au transmis numărându-se și Rafa Yuste, prim-vicepreședintele clubului FC Barcelona. De asemenea, în cadrul evenimentului s-a vorbit și despre noul stadion Dinamo, însă pentru moment nu există informații noi cu privire la arenă. O prezență inedită a fost robotul umanoid Unitree G1.

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David Popovici, numit „Sportivul anului” la Gala Sportului Dinamovist. Cum arată lista completă a laureaților

a fost marele câștigător al Galei, fiind premiat de ministrul de Interne Marian Neacșu și de președintele COSR, Mihai Covaliu, cu titlul de „Sportivul anului” pentru performanțele realizate în 2026. Campionul olimpic a cucerit două medalii de aur la Campionatele Europene de la Paris. Titlul de „Antrenorul anului” i-a revenit tehnicianului care îl pregătește pe David Popovici, Adrian Rădulescu, iar formațiile de handbal și volei au primit premiul pentru „Echipa anului”. Ministrul Marian Neacșu a primit la rândul său două premii.

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Laureații anului 2026 la Dinamo

Amalia Chelaru – canotaj

Vlad Covaliu – scrimă

Răzvan Ursachi – scrimă

Mihaela Cambei – haltere

Luca Joldea – tir

Cristina Druga – canotaj

Maria Lehaci – canotaj

Florin Lehaci – canotaj

Ștefan Berariu – canotaj

Victoria Petreanu – canotaj

Ancuța Bodnar – canotaj

Claudiu Neamțu – canotaj

Mateus Cozminciuc – canotaj

Andrei Mândrilă – canotaj

Sergiu Bejan – canotaj

Juniori / tineret

Bianca Ifteni – canotaj

Aniela Tudor – gimnastică

Radu Matei – scrimă

Roxana Vișa – judo

Patrick Berbece – Andreea Sturzinschi dans sportiv