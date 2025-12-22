Sport

David Popovici, sportivul european al anului!? Cu cine se luptă românul pentru acest titlu

David Popovici a fost nominalizat la titlul de Sportivul European al Anului după un 2025 fabulos! Cu ce alți sportivi importanți de pe „bătrânul continent” se luptă înotătorul român
Ciprian Păvăleanu
22.12.2025 | 15:45
David Popovici sportivul european al anului Cu cine se lupta romanul pentru acest titlu
David Popovici a fost nominalizat pentru titlul de Sportivul European al Anului. Foto: Hepta.ro
După un an de excepție, plin de realizări, David Popovici a primit respectul pe care îl merită. Atât Federația Internațională de Natație, cât și Federația Europeană de Natație l-au nominalizat pentru titlul de cel mai bun sportiv european al anului.

David Popovici, nominalizat la cel mai bun sportiv european al anului. Ce performanțe a avut în 2025

În 2025, David Popovici a concurat la Campionatele Europene U23 de la Samorin și la Campionatele Mondiale de la Singapore. De fiecare dată, el a reușit performanțe notabile, iar la final a fost medaliat cu aur atât la 100, cât și la 200 de metri.

În cursa sa din finala de la Singapore, el a fost la doar 11 sutimi de secundă distanță să depășească recordul mondial la 100 de metri liber al lui Pan Zhanle.  46,51 a fost timpul românului, însă David este gata să-l depășească în curând pe înotătorul chinez.

„Românul David Popovici a reușit să repete dubla mondială din 2022 la 100 m și 200 m liber, doborându-și propriul record european în proba de 100 m până la 46,51, la doar 0,11 secunde de recordul mondial. Anterior, la începutul verii, sportivul în vârstă de 20 de ani își îmbunătățise recordul european la 100 m liber, până la 46,71, la Campionatele Europene U23 de la Samorin, competiție în care a obținut din nou dubla la 100 m și 200 m liber”, a fost prezentarea celor de la Aquatics pentru David Popovici.

Cu ce alți sportivi se luptă David Popovici și care sunt performanțele lor în 2025

David Popovici se luptă pentru acest titlu cu adversari de seamă, printre care Maxime Grousset, Léon Marchand, Lukas Maertens și Hubert Kós, toți cu performanțe notabile și care și-au pus amprenta în natația mondială a anului 2025.

Leon Merchand este campion mondial la 200 și 400 de metri mixt individual, Maxime Grousset este câștigător al probelor de 50 și 100 de metri fluture, Lukas Maertens a ieșit victorios la proba de 400 de metri liber de la Singapore, în timp ce Hubert Kos a obținut aurul la 200 de metri spate și bronzul la 200 de metri mixt individual.

Cum se va vota Sportivul European al Anului 2025

După ce s-au făcut nominalizările de către federațiile de natație, urmează ca cei numiți să fie votați. Voturile vor veni atât din partea experților în domeniu, cât și din partea fanilor. Din totalul de voturi, 30% vor reprezenta publicul, iar restul de 70% vor fi voturile membrilor din European Aquatics și Comitetul Tehnic. Premiantul va fi anunțat în luna ianuarie a anului 2026.

