David Popovici, suflet de aur! Este implicat în multe acte de caritate: “Am fost educat de mic, de către părinţii mei”. Exclusiv

David Popovici a scris istorie la Budapesta. A adus României primele două medalii de aur la Campionatele Mondiale de Nataţie, în probele masculine, stabilind recorduri atât în probele de 100, cât şi la 200 de metri liber.

David Popovici, suflet de aur! Înainte de Jocurile Olimpice a înotat într-o cursă caritabilă

În ciuda statutului de star al înotului mondial, David Popovici îşi face timp să înoate pentru cauze nobile. Şi o face încă de când bătea doar recorduri pe plan intern, în competiţiile de juniori.

Cu o lună înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, în plină perioadă de pregătire, David Popovici şi-a făcut timp şi a înotat într-o cursă de caritate pentru micuţii cu probleme de sănătate, pentru a le asigura condiţii de pregătire:

“Încercăm să strângem bani pentru copiii cu autism, încercăm să le facem rost de pregătire și terapie în apă, avem nevoie de o sumă substanțială. Pe 19 iunie înotăm pentru ei, să putem să îi ajutăm.

Când eram mic, mama lucra la un Centru de Copii cu Autism și când eram în vacanță, mă lua de multe ori cu ea la serviciu. De mic mi-a plăcut să petrec timp cu ei și să mă joc cu ei”, a atunci David Popovici, în cadrul seriei de interviuri .

“Nu spun că sunt cel mai influent sau cel mai bogat, dar sunt într-o poziţie în care pot să îi ajut pe foarte mulţi”

FANATIK în luna decembrie a anului trecut, David Popovici a fost chestionat cu privire la actele de caritate pe care le face, spunând că această iniţiativă vine de la părinţi:

“Am fost educat de mic, de către părinţii mei, că cel mai bun lucru pe care poţi să îl faci, indiferent de cât de influent sau bogat eşti, să nu uiţi să faci bine. Nu spun că sunt cel mai influent sau cel mai bogat, dar sunt într-o poziţie în care pot să îi ajut pe foarte mulţi.

Chiar şi cu puţin sau mult. Aşa am ajuns să înot pentru copiii cu autism, aşa am ajuns să donez de câte ori am ocazia şi aşa am ajuns să promovez integrarea şi tratarea copiilor şi oamenilor cu probleme”, a spus David Popovici pentru FANATIK.

David Popovici urmează să revină în ţară duminică, în jurul orei 20:00 şi va fi primit la Salonul Oficial al Aeroportului ”Henri Coandă” în prezența Ministrului Sportului, Eduard Novak, dar și a altor înalți demnitari și reprezentanți ai MTS.

