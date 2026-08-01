David Popovici surprinde înainte de Europene. De ce a refuzat America și ce spune despre aurul olimpic de la Paris

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Campionul olimpic și mondial e gata de Europenele de Natație de la Paris, de la mijlocul lunii august. Întrebat dacă aurul olimpic câștigat în proba de 200 metri liber poate fi considerat un punct culminat al carierei sale, Popovici a oferit un răspuns surprinzător.

David Popovici a vorbit pentru Gazzetta dello Sport despre trecutul și viitorul său

„Acei 200 de metri stil liber au reprezentat apogeul, dar și cel mai stresant moment din viața mea. După Paris, eram copleșit de obsesie, prea mult. Nu era sănătos. Am început, încet, să dorm din nou, să trăiesc normal și abia după un an am putut privi acea cursă cu seninătate.

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Acum pot spune că a fost o perioadă extrem de grea, dar și extraordinară. Voi avea multă presiune de gestionat, chiar dacă sunt foarte tânăr. Dar am învățat că trebuie să rămân calm. A fi recunoscut în țara mea este un privilegiu, dar și o responsabilitate. Am faimă, rezultate, resurse financiare – acestea sunt lucruri care te pot distrage. Strategia mea este simplă: să rămân cu picioarele pe pământ”, a declarat Popovici pentru

Interviul, acordat jurnalistului italian Sergio Arcobelli, a atins și alte teme sensibile. De exemplu, Popovici a fost întrebat dacă a luat vreodată în considerare să plece din România pentru Statele Unite ale Americii.

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David Popovici a mărturisit că visul său a fost cândva să se mute în Statele Unite ale Americii

„În copilărie, era visul meu. , le studiam cursele. După Tokyo 2021, am primit oferte de la cele mai prestigioase universități: Stanford, Harvard, USC, Florida. Toate ușile îmi erau deschise. Dar apoi mi-am dat seama că echipa mea era prea importantă ca să o abandonez.

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Am ales să rămân pentru că am crezut în acești oameni. M-am gândit că alături de ei aș putea deveni campion olimpic și să bat recorduri mondiale. A fost alegerea corectă”, a explicat campionul român. Popovici și-a adus aminte mai apoi când a fost contactat inclusiv de Bob Bowman, antrenorul lui Michael Phelps.

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„Când am primit mesajul, aveam 16 ani. M-am gândit: «Ce fac acum?». El era idolul meu, alături de Phelps, dar apoi mi-am dat seama că cea mai puternică legătură este cu antrenorul meu Adrian (n.r. Rădulescu) și cu întreaga mea echipă. Bowman este o legendă, dar mi-am găsit drumul”, a declarat Popovici pentru sursa citată.

David Popovici recunoaște că are bani, dar adevărata sa avere de familia

Alintat de italieni „al doilea român de la Roma” după Cristi Chivu, David Popovici recunoaște că nu s-a întâlnit niciodată cu antrenorul român: „Nu ne-am întâlnit niciodată, dar am auzit doar lucruri bune despre el. . Acesta este genul de persoană care încerc și eu să fiu. Nimic artificial, nimic extravagant. Respect ce a făcut la Inter. Mă bucur să fiu comparat cu el, dar nu e vreo concurență. În piscină însă, da, acolo există concurență”.

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În încheiere, David Popovici a mărturisit că adevărata lui bogăție a lui este „familia”. „Îmi plac foarte mult mașinile, motocicletele, toate sunt mijloace de transport puțin periculoase”, a mai declarat campionul, vorbind despre pasiunile sale.