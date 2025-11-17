David Popovici, surprins într-o ipostază neașteptată. La ce eveniment a participat marele campion olimpic

ADVERTISEMENT

David Popovici profită din plin de timpul liber pe care îl are. Acesta participă la mai multe evenimente, inclusiv la piese de teatru. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă imaginile cu el apărute pe internet.

David Popovici, surprins într-o ipostază neașteptată

Chiar dacă viața de sportiv nu e una ușoară și presupune ore întregi de antrenamente, iată că David Popovici încearcă să găsească și un echilibru. Astfel, sportivul are grijă să se mai și relaxeze din când în când.

Și iată că recent, acesta a participat la o piesă de teatru. Acolo s-a întâlnit cu mai multe vedete, inclusiv actori. Iar o mulțime de persoane au fost încântate să îl vadă. Piesa la care a participat se numește ”Trădare” și s-a jucat la Teatrul ACT.

Aceasta este regizată de Silviu Debu, în scenografia Ioanei Pashca. Iar actrița Ada Condeescu, singura femeie din distribuție, s-a arătat foarte încântată de faptul că a avut ocazia să fie admirată de marele campion.

Aceasta a ținut să îi mulțumească public lui David Popovici pentru prezența sa în sala de teatru. Totodată, aceasta a publicat și o imagine alături de mai multe personalități celebre. Menționăm că în sală au mai fost prezente și alte vedete inclusiv

„TRĂDARE astă-seară la Teatrul ACT. Mulțumesc din suflet, oameni dragi, pentru că ați fost prezenți și aproape. Ne vedem mâine la aceeași oră”, a scris actrița Ada Condeescu, într-un story pe care l-a postat pe pagina ei de Instagram.

Ce actori joacă în piesa ”Trădare”

Pe lângă Ada Condeescu, din distribuția piesei de teatru „Trădare” mai fac parte actorii Cristian Popa și Mihai Smarandache. Iar de pe TeatrulAct.ro aflăm că evenimentul are o durată de o oră și 45 de minute, fără pauză.

Opera a fost creată de scriitorul, actorul și regizorul englez Harold Pinter. Pe de altă parte, de traducerea în limba română a piesei s-a ocupat Sânziana Stoican, mai arată sursa citată.

„Trădare de Harold Pinter explorează tensiunile unui triunghi conjugal în care nimic nu este ceea ce pare și fiecare gest ascunde intenții nemiloase. Cronologia inversă a piesei surprinde treptat momentele de pasiune, minciună și trădare care marchează relațiile dintre Emma (Ada Condeescu), Robert (Cristian Popa) și Jerry (Mihai Smarandache).

În regia lui Silviu Debu și scenografia Ioanei Pashca, spectacolul construiește un joc subtil de putere și vulnerabilitate, în care trecutul se dezvăluie cu o brutalitate lentă. La final, rămâne doar greutatea inevitabilă a trădării, iar ecourile pasiunii amuțesc fără urmă”, se mai arată pe TeatrulACT.ro.

Tinerii pot înota alături de David Popovici în 2025

După cum spuneam anterior, David Popovici are o viață activă și în afara bazinului. De altfel recent, marele campion a anunțat lansarea programului ”Sprint With The Stars” pentru prima oară în România.

Evenimentul va avea loc în 2026, în luna ianuarie. . Înscrierile au început deja.

„Sprint With The Stars ajunge în premieră în România! Evenimentul se va desfăşura la Complex Sportiv De Natație Otopeni, 17 ianuarie 2026, iar eu abia aștept să ne vedem și să înotăm împreună. Înscrierile sunt deschise, link în comentarii”, a scris David în postarea sa.