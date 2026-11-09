Cristi Chivu și-a dat jos tricoul în fața lui David Popovici și i l-a făcut cadou! „Asta spune ce fel de om ești”. Video

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împotriva celor de la Como, scor 2-0. Sportivul de 22 de ani a rămas impresionat de experiența avută alături de Cristi Chivu. Cei doi au făcut schimb de cadouri.

David Popovici, uimit de gestul impresionant făcut de Cristi Chivu

Campionul olimpic a povestit cum Cristi Chivu a făcut un gest remarcabil pentru unul dintre membrii staff-ului său: „Mie mi-a arătat ce fel de om poate să fie Cristian Chivu. În momentul în care i-am spus că ‘Uite, o bună parte din echipa mea, adică toată echipa mea te apreciază. Un om de bază din echipă și-ar fi dorit foarte tare un autograf, dar uite că n-am apucat să iau un tricou’.

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Astea erau după, în vestiar. ‘Poate reușim să găsim pe aici o foaie sau ceva, dacă reușești să-i scrii un mesaj… te rog frumos, l-ar aprecia maxim’. Și nu am găsit, ne-am uitat un pic, nu mai era, vestiarul era deja golit, toată lumea plecase acasă, rămăsesem numai noi. Și a dat tricoul jos de pe el, i l-a semnat și ni l-a dat. Să înțelegi că, dacă nici asta nu spune despre tine ce fel de om ești…”.

Dar și în continuare cred că am foarte, foarte multe de învățat de la el. Despre performanță, despre ce înseamnă. Ok, amândoi am ajuns deja în top, numai că el a demonstrat de-a lungul anilor că poate să fie și consecvent, poate să rămână acolo pentru mult timp. Și asta e o provocare cu atât mai grea. Și eu am demonstrat asta de-a lungul anilor, dar el, având o carieră mult mai lungă, clar am niște secrete de învățat de la el”, a spus David Popovici.

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David Popovici, în premieră la un meci de fotbal

Pentru marele campion al României, duelul dintre Inter și Como din Serie A a fost primul meci de fotbal văzut de pe stadion. , Popovici a fost misterios.

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„A fost o întâlnire extrem de frumoasă pentru că cu toții îl apreciem foarte tare. Am avut multe de discutat, ne-am lungit mult cu vorba. Ne-a făcut turul vestiarului, stadionului…”, a spus Popovici.

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Întrebat cum a fost ales numărul 54 de pe tricoul cu Inter, David Popovici a răspuns: „Eu am ales numărul, dar e secret ce simbolizează”.

„Spre rușinea mea, a fost prima dată când am mers la un meci de fotbal. Așteptările au fost ridicate. A fost o victorie foarte tare, am făcut galerie. M-am simțit foarte mândru să fiu aproape de Cristi Chivu. Cred că cel mai tare m-a impresionat, nu știu dacă o zic corect, dar implicarea fanilor. Și am admirat sau am fost fascinat de cum cei 22 de jucători de pe teren reușesc să facă față presiunii. A fost un stadion plin, 75.000 de oameni, aproximativ 150.000 de ochi ațintiți asupra ta și mi s-a părut fascinant cum reușesc ei să facă față presiunii, antrenorii…”, a mai declarat campionul olimpic.