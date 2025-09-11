David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii

David Popovici De ziua sa, care va fi pe 15 septembrie, tânărul sportiv nu vrea să primească niciun cadou. El dorește ca toți banii strânși cu ocazia împlinirii a 21 de ani să fie donați către 35 de copii ce excelează în diferite domenii, însă care nu au o posibilitate financiară propice performanței.

Gest de la campion la campion! David Popovici vrea să-și doneze ziua de naștere către 35 de copii extrem de talentați

Încă din 2023, David Popovici este ambasador al Hope and Homes for Children.

Cu ocazia zilei sale de naștere, care va fi pe 15 septembrie, David Popovici vrea să facă o strângere amplă de fonduri cu care să asigure bursele a 35 de copii, campioni în diferite domenii, deși nu au o situație financiară bună. Campionul olimpic și mondial la înot are ca obiectiv suma de 100.000 de euro, ce va putea acoperi antrenamentele și nevoile copiilor.

„Bursierii pe care i-am cunoscut prin Hope and Homes for Children au povești impresionante: câștigă concurs după concurs, chiar dacă unii au crescut fără părinți sau nu au o baie funcțională. Pentru mine, ei sunt viitorii campioni, iar noi suntem șansa lor să-și împlinească visurile. De data aceasta, cele mai puternice aplauze iau forma donațiilor”, a spus David Popovici

„De ziua mea, îmi doresc să le oferim șanse viitorilor campioni. Îmi dăruiesc aniversarea pentru copiii talentați din programul Bursele DAR susținut de Hope and Homes for Children Romania și te invit și pe tine să te implici cu o donație. Performanța se clădește cu oameni. Hai să le arătăm împreună că, indiferent cât de greu le-a început viața, munca lor și sprijinul oamenilor din jur pot rescrie viitorul!”, a scris sportivul într-o postare pe social media.

Ce este organizația Hope and Homes for Children și ce a transmis în legătură cu campania lui David Popovici

Hope and Homes for Children este o organizație internațională de caritate, fondată în Marea Britanie, care are ca obiectiv ca niciun copil să nu mai crească într-un orfelinat, ci într-un mediu familial plin de sprijin și afecțiune.

Ei au asigurat că donațiile lui David Popovici vor acoperi costurile de antrenamente și echipamente pentru 35 de copii extrem de talentați: „Campania lui David este o invitație adresată tuturor celor care cred că niciun copil nu ar trebui să-și abandoneze visul din cauza lipsei resurselor. Donațiile vor acoperi costuri legate de antrenamente, competiții, instrumente, rechizite, echipamente și cursuri de perfecționare”, a scris Hope and Homes for Children într-un comunicat de presă.

Ce alte gesturi caritabile a mai făcut David Popovici

Pe lângă performanțele istorice obținute sub drapelul României la competițiile de înot, David Popovici își alocă o bună parte din timp pentru strângere de fonduri. De exemplu, în toamna anului trecut, sportivul legitimat la CS Dinamo a strâns suma de peste 160.000 de euro în doar 10 zile pentru construirea unei case familiale pentru 11 copii cu nevoi speciale medii şi severe, conform .